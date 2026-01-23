Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд

Оказывается, тяжесть болезни зависит не только от самого вируса, но и от скрытого дефицита одного важного вещества в организме, на который многие не обращают внимания.



Сезон простуд продолжается, и многие задаются вопросом: почему одни переносят болезнь легко, чихнув пару раз, а другие слегают на недели с осложнениями вроде бронхита или пневмонии? Оказывается, ответ может скрываться не в силе иммунитета в целом, а в нехватке одного конкретного элемента. Крупное научное исследование пролило свет на эту проблему.

Так в чем же секрет?

Ученые проанализировали данные более 36 000 взрослых, сравнив их уровень витамина D с тем, как часто они попадали в больницу из-за простудных заболеваний. Результаты оказались ошеломляющими.

У людей с очень низким уровнем витамина D риск госпитализации с осложнениями был примерно на треть выше, чем у тех, у кого с "солнечным витамином" все было в порядке.

Каждое увеличение уровня витамина D в крови на 10 нмоль/л сопровождалось снижением риска госпитализации примерно на 4%.

Проще говоря, чем меньше у вас витамина D, тем выше шанс, что обычная простуда превратится в серьезное заболевание, требующее лечения в больнице.

Почему это так важно?

Авторы исследования связывают это с ключевой ролью витамина D в работе нашего организма. Он не только помогает усваивать кальций, но и напрямую участвует в регуляции иммунной системы и воспалительных процессов. Когда его не хватает, организму гораздо сложнее справляться с инфекцией, и болезнь протекает тяжелее.

Какой уровень витамина D считается нормой?

Чтобы понять, находитесь ли вы в группе риска, достаточно сдать анализ крови на 25(OH)D. Вот на какие цифры стоит ориентироваться:

Уровень в крови Статус Ниже 30 нмоль/л Выраженный дефицит 30–50 нмоль/л Недостаточность 50–75 нмоль/л Пограничный уровень 75 нмоль/л и выше Достаточный уровень

В разных лабораториях нормы могут незначительно отличаться.

Что теперь делать?

Для России, где солнца не так много, дефицит витамина D — к сожалению, обычная ситуация. Поэтому его стоит рассматривать как регулярную добавку, но с одним очень важным условием: только после консультации с врачом и сдачи анализов.

Принято считать,-что дозы до 2000 МЕ в день условно безопасны для большинства взрослых. Однако при некоторых заболеваниях прием витамина D категорически противопоказан.

Несмотря на то, что не все исследования единодушны, логика проста: все вещества в нашем организме должны быть в норме. Тогда мы будем болеть реже и легче, а жить — дольше и качественнее.