Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал

Пятница 23 января

20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина
Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал

Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал
235

Судьба одной из главных выплат для российских семей может кардинально измениться из-за новой инициативы в Госдуме.

Материнский капитал давно стал важной поддержкой для миллионов семей. Кто-то планирует потратить его на первый взнос по ипотеке, кто-то — на образование детей, а кто-то — на покупку автомобиля. Однако сейчас в Госдуме обсуждается возможность пересмотреть правила использования этих денег. И одна из прозвучавших идей может полностью изменить планы многих россиян.

С резкой позицией по этому вопросу выступил зампред думского Комитета по защите семьи Виталий Милонов.

Только на что-то фундаментальное

По мнению депутата, маткапитал — это не просто деньги на текущие нужды, а стратегический вклад в будущее семьи. Поэтому и тратить его нужно на то, что останется на долгие годы. Он не согласен с инициативой расширить список возможных трат.

"Я являюсь стойким приверженцем того, что материнский капитал в отличие от других нужных и планируемых разнообразных форм поддержки, должен тратиться на что-то фундаментальное — жилищное приобретение, земельное приобретения. Чтобы это пошло на пользу и маме, и ребенку осталось", — заявил Милонов.

Проще говоря, депутат предлагает оставить только две опции: покупку недвижимости или земли. А вот другие популярные направления, по его мнению, стоит исключить. Особенно жестко он высказался по поводу образования.

Почему образование попало в "черный список"?

Идею направлять маткапитал на оплату учебы в вузе или колледже Виталий Милонов раскритиковал. Его главный аргумент — неэффективность таких вложений.

Депутат считает, что нет никаких гарантий, что ребенок, отучившись на платном отделении, будет работать по полученной специальности. Часто бывает, что выпускники таких вузов вообще не находят себе применения в профессии. В этом случае деньги, по мнению Милонова, оказываются потраченными впустую.

Таким образом, если эта инициатива получит поддержку, российские семьи могут лишиться возможности оплачивать маткапиталом образование детей, покупку автомобиля и другие цели, оставив только "жилищный вопрос". Дискуссия в Госдуме по этому поводу продолжается.

23 января 2026, 18:44
Фото: freepik.com
