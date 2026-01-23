Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам

Сколько радости и ностальгии вызывает воспоминание о любимых советских мультфильмах.

Предлагаем вам проверить свои знания и вспомнить, какие из этих шедевров анимации скрываются за тремя словами. Каждый мультфильм — это целый мир, полный приключений и мудрости. Иногда достаточно всего лишь пары ключевых слов, чтобы вернуть в память его сюжет.

1. "Музыка, любовь, приключения" — Какой это советский мультфильм?

А) "Цветик-Семицветик"

Б) "Бременсксие музыканты"

В) "Как львенок и черепаха пели песню"

2. "Хищник, травоядный, преследование" — Какой это советский фильм?

А) "Чебурашка"

Б) "Ну, погоди!"

В) "Приключения кота Леопольда"

3. "Бутерброд, почтальон, велосипед" — Какой это советский фильм?

А) "Трое из Простоквашино"

Б) "Следствие ведут колобки"

В) "Приключения домовенка"

4. "Крыша, варенье, няня" — Какой это советский мультфильм?

А) "Винни Пух"

Б) "Бобик в гостях у Барбоса"

В) "Малыш и Карлсон"

5. "Космос, опасность, Алиса" — Какой это советский мультфильм?

А) "Остров сокровищ"

Б) "Летучий корабль"

В) "Тайна третьей планеты"

Правильные ответы:

1. — Б) "Бременсксие музыканты"

2. — Б) "Ну, погоди!"

3. — А) "Трое из Простоквашино"

4. — В) "Малыш и Карлсон"

5. — В) "Тайна третьей планеты"