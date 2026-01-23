Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Пятница 23 января

14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам

Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам

Сколько радости и ностальгии вызывает воспоминание о любимых советских мультфильмах.

Предлагаем вам проверить свои знания и вспомнить, какие из этих шедевров анимации скрываются за тремя словами. Каждый мультфильм — это целый мир, полный приключений и мудрости. Иногда достаточно всего лишь пары ключевых слов, чтобы вернуть в память его сюжет.

1. "Музыка, любовь, приключения" — Какой это советский мультфильм?

А) "Цветик-Семицветик"

Б) "Бременсксие музыканты"

В) "Как львенок и черепаха пели песню"

2. "Хищник, травоядный, преследование" — Какой это советский фильм?

А) "Чебурашка"

Б) "Ну, погоди!"

В) "Приключения кота Леопольда"

3. "Бутерброд, почтальон, велосипед" — Какой это советский фильм?

А) "Трое из Простоквашино"

Б) "Следствие ведут колобки"

В) "Приключения домовенка"

4. "Крыша, варенье, няня" — Какой это советский мультфильм?

А) "Винни Пух"

Б) "Бобик в гостях у Барбоса"

В) "Малыш и Карлсон"

5. "Космос, опасность, Алиса" — Какой это советский мультфильм?

А) "Остров сокровищ"

Б) "Летучий корабль"

В) "Тайна третьей планеты"

Правильные ответы:

1. — Б) "Бременсксие музыканты"

2. — Б) "Ну, погоди!"

3. — А) "Трое из Простоквашино"

4. — В) "Малыш и Карлсон"

5. — В) "Тайна третьей планеты"

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2026, 14:10
Кадр из советского мультфильма "Тайна Третьей Планеты" (1981)
Дни.ру✓ Надежный источник

Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой

Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой
Модель Анастасия Решетова сообщила о своей помолвке. Это событие произошло накануне 30-летия знаменитости, отдыхающей на Мальдивах. На свежих снимках Решетова показала помолвочное кольцо с крупным камнем.

Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой

Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой
Джиган по-прежнему решает вопрос с разделом имущества после развода с супругой Оксаной. Если рэпер не сможет оспорить условия брачного договора, он будет вынужден передать своей бывшей жене имущество на сумму почти полмиллиарда рублей.

Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело

Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело
Агата Муцениеце активно борется с лишним весом после родов. Всего два месяца назад актриса стала мамой в третий раз. Теперь знаменитость работает над тем, чтобы вернуть свою фигуру в привычные рамки.

Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию

Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию
Конфликты на борту самолетов, кажется, никогда не потеряют своей актуальности. Часто они возникают из-за недопонимания между пассажирами и экипажем, особенно когда речь идет о знаменитостях.

Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками

Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками
Врач-онколог Владимир Ивашков рассказал, как можно улучшить утреннюю рутину. Эксперт призвал россиян внедрить шесть полезных привычек, которые могут значительно повысить качество жизни и снизить риск различных заболеваний. Первая привычка, которую рекомендовал Ивашков, — это употребление стакана теплой воды натощак.

Выбор читателей

21/01Срд"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 22/01Чтв52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 21/01СрдЛариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 21/01Срд"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 22/01Чтв"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 22/01Чтв"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова