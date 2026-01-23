Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист

По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист
171

Громкий развод звездной пары получил неожиданный поворот, который до боли напоминает другой недавний скандал с участием народной артистки.

Развод Оксаны Самойловой и Джигана, начинавшийся на удивление мирно, внезапно превратился в юридическую битву за огромное состояние. Причиной стал брачный договор, который может оставить рэпера ни с чем. Чтобы спасти полмиллиарда рублей, музыкант и его адвокаты выбрали тактику, которая заставила всю страну говорить: Джиган пошел по пути Ларисы Долиной.

"Синдром Долиной": в чем сходство?

Все помнят недавнюю историю, когда Лариса Долина пыталась через суд вернуть проданную квартиру, уверяя, что находилась под влиянием мошенников и не осознавала своих действий. Теперь тот же самый аргумент — "был не в себе" — использует и Джиган.

Рэпер пытается доказать в суде, что подписал роковой брачный договор, отдав все имущество жене, находясь в "неустойчивом" и "неадекватватном" состоянии. Сходство сценариев настолько очевидно, что сравнение с Долиной стало главным мемом этого развода.

Роковая подпись в рехабе

Как выяснилось, скандальный документ был подписан еще в 2020 году, когда Оксана впервые подала на развод. В тот момент рэпер находился в рехабе в Майами из-за своего неадекватного поведения, о котором знала вся страна.

По словам адвоката Джигана Сергея Жорина, Самойлова поставила ультиматум: она заберет заявление о разводе, если муж подпишет брачный контракт. Джиган, находясь в уязвимом положении, согласился. Теперь же, когда дело дошло до реального развода, он утверждает, что не понимал, на что идет.

"Ничего общего, но...": что говорит адвокат

Сергей Жорин, впрочем, настаивает, что сравнение с Долиной носит "юмористический характер".

"То, что Денис в 2020 году находился, скажем так, не в совсем адекватном состоянии, мне кажется, как минимум полстраны знает. Ничего общего с Ларисой Александровной здесь нет. Документ был подписан, когда Джиган, скажем аккуратно, находился в уязвимом состоянии", — заявил юрист.

Адвокат также добавил, что Джиган узнал о существовании этого договора и его последствиях только сейчас, когда Оксана обратилась в суд, а до этого момента он "не знал и не осознавал, что подписал".

Что на кону?

На кону стоит огромное состояние — около полумиллиарда рублей. В собственности артиста несколько квартир в Москве и роскошный особняк. Если договор признают действительным, рэпер останется без всего, включая квартиру, где он зарегистрирован.

Однако у защиты есть еще один козырь. По закону, если брачный договор ставит одного из супругов в "крайне неблагоприятное положение" (а передача всего имущества — это именно такой случай), это может стать основанием для признания его недействительным. Если суд встанет на сторону Джигана, все имущество будет делиться пополам. И такой вариант, по словам Жорина, его клиента полностью устраивает.

23 января 2026, 17:17
Джиган. Фото: Youtube / @gaz_live
