Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро

Пятница 23 января

03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией
Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро

Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро
36

Певица Анна Семенович поделилась новостями о своем женихе Денисе Шреере, который находится в процессе развода с супругой.

Артистка уверена, что этот этап уже близится к завершению.

"Развод Дениса с бывшей женой сейчас уже вышел на финишную прямую. Последняя точка должна быть поставлена уже скоро", — цитирует артистку StarHit.

Семенович пояснила, что в Германии процесс развода может затянуться на длительное время из-за бюрократических процедур. Она уверена, что как только все формальности будут соблюдены, Шреер получит долгожданный развод.

Напомним, что их отношения стали известны широкой публике в июне 2024 года, когда выяснилось, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Певица объяснила, что ее возлюбленный находится в процессе развода и это не мешает их отношениям.

Любопытно, что первое знакомство Анны и Дениса произошло в караоке-клубе. По словам артистки, Шреер, выросший в Германии, не знал о ее популярности, но был впечатлен ее вокальными способностями и захотел пообщаться. С тех пор между ними завязались романтические отношения, которые привели к совместной жизни и путешествиям.

Семенович часто делится своими мечтами о свадьбе и будущей жизни с Шреером, однако сама она подчеркивает, что не спешит с предложением руки и сердца. "Я верю — всему свое время", — заявила она.

23 января 2026, 03:16
Анна Семенович. Кадр: YouTube-канал "FAMETIME TV"
StarHit✓ Надежный источник

Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января

Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января
В конце января москвичей ожидают сильные снегопады, о чем предупредил синоптик прогностического центра "МЕТЕО" Александр Ильин. Снегопады начнутся 26 января и затронут не только столицу, но и прилегающие районы Московской области.

"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье

"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье
Легендарный исследователь мозга считала, что лучшие человеческие качества могут стать источником тяжелых проблем и истощения. Наталья Бехтерева десятилетиями изучала тайны человеческого мозга.

"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы

"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы
Вы получили результаты из лаборатории, увидели цифры выше "нормы" и уже гуглите страшные диагнозы? Не спешите хвататься за сердце – скорее всего, вы просто не знаете одного важного правила. Мы привыкли доверять бланкам из лаборатории.

ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину?

ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину?
Они меняли усы на косы, строгий костюм – на цветастый платок, а мужественный бас – на тоненький голосок. В советском кино переодевание мужчин в женщин было не просто приемом, а целым искусством, которое рождало самые яркие и смешные сцены. Порой, чтобы добиться цели, спастись от погони или просто завоевать сердце красавицы, нашим героям приходилось идти на крайние меры.

"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова

"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова
Появилась информация, которая ставит под сомнение недавние громкие заявления поп-короля о его бурной интимной жизни и отличном самочувствии. Филипп Киркоров в последнее время не устает демонстрировать публике результаты своего преображения.

