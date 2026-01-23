Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками

Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками
55

Врач-онколог Владимир Ивашков рассказал, как можно улучшить утреннюю рутину. Эксперт призвал россиян внедрить шесть полезных привычек, которые могут значительно повысить качество жизни и снизить риск различных заболеваний.

Первая привычка, которую рекомендовал Ивашков, — это употребление стакана теплой воды натощак. Этот простой шаг способствует разжижению крови, улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Исследования показывают, что регулярное употребление воды с утра может снизить риск развития хронических заболеваний на 18 процентов.

Следующим шагом в утреннем распорядке должна стать легкая гимнастика. Всего 10 минут физической активности помогут повысить уровень энергии, укрепить иммунитет и, что особенно важно, снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов.

Третья привычка — это контрастный душ. Этот метод не только освежает, но и значительно улучшает кровообращение. Он способствует восстановлению мышц после физических нагрузок и помогает сократить мышечную усталость на 25 процентов.

Не менее важным является правильный выбор завтрака. Ивашков рекомендует включать в утреннее меню ягоды. Эти плоды богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от окислительного стресса, а также в значитальной степени снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Пятая привычка — это прием витамина D после завтрака. Дефицит этого витамина может привести к повышенному риску развития остеопороза и некоторых видов рака. Важно следить за уровнем витамина D в организме, особенно в зимний период, когда солнечного света недостаточно.

Наконец, шестая привычка — прослушивание коротких образовательных материалов. Это поможет поддерживать мозговую активность и развивать когнитивные способности.

23 января 2026, 06:47
Фото: Freepik
Телеграм-канал онколога Владимира Ивашкова✓ Надежный источник

