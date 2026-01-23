Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января

В конце января москвичей ожидают сильные снегопады, о чем предупредил синоптик прогностического центра "МЕТЕО" Александр Ильин.

Снегопады начнутся 26 января и затронут не только столицу, но и прилегающие районы Московской области. Синоптики прогнозируют, что в течение следующей недели местами снег будет идти достаточно интенсивно.

Учитывая, что январь — это время, когда температура обычно колеблется ниже нуля, такие осадки могут привести к образованию снежного покрова, который будет мешать передвижению. Ильин призвал горожан быть осторожными и заранее планировать свои поездки.

Кроме того, в среду ожидается потепление до нуля градусов. Это изменение температуры может стать причиной перехода снега в мокрый, а местами даже возможного ледяного дождя. Такие условия создают риск образования гололеда на дорогах и тротуарах, что может привести к падениям и травмам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял разницу температур между центром Москвы и её пригородами. По его словам, различие может достигать 10-15 градусов.

В столице температура часто оказывается выше из-за большого количества высотных зданий, которые обогреваются центральным отоплением. Это создает эффект "теплового острова", когда в центре города температура воздуха значительно выше, чем в более удаленных районах.