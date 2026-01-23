Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело

Агата Муцениеце активно борется с лишним весом после родов. Всего два месяца назад актриса стала мамой в третий раз.

Теперь знаменитость работает над тем, чтобы вернуть свою фигуру в привычные рамки. В свои 36 лет звезда призналась, что ей сложно сбросить лишние килограммы, которые накопились во время беременности.

Агата откровенно поведала о том, что процесс похудения стал для неё настоящим испытанием. "Я поняла, что мне в этот раз тяжело худеть — процесс идет тяжело", — отметила она.

Актриса подчеркнула, что старается придерживаться здорового образа жизни: посещает спортзал, ограничивает себя в питании и даже пробует различные коктейли для похудения. Однако результаты ее стараний не всегда радуют. На весах она видит цифры, которые ее огорчают: "Сегодня утром было 61,5, до этого было 60,8. Обычный мой вес 55 кило", — поделилась она.

Стоит отметить, что артистка не видит себя не в плохой форме, но цифры на весах говорят об обратном. Агата посетовала на то, что ей нужно сбросить минимум 6 килограммов, чтобы вернуться к привычным параметрам. "Я вообще не ем мучное и сладкое, никаких булок", — добавила она.

Однако даже строгие ограничения не приносят желаемого результата. "Надо отдать должное, что я не держала никакую диету во время беременности, ноль ограничений. Пожинаем плоды", — резюмировала актриса.