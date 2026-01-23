Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой

Джиган по-прежнему решает вопрос с разделом имущества после развода с супругой Оксаной.

Если рэпер не сможет оспорить условия брачного договора, он будет вынужден передать своей бывшей жене имущество на сумму почти полмиллиарда рублей. Светский обозреватели выяснили, что вся семейная недвижимость была оформлена именно на Джигана.

Защита исполнителя собирается заявить о том, что он подписывал брачный договор в состоянии, когда не осознавал своих действий. По словам адвоката, в момент подписания документа рэпер принимал лекарства, что могло повлиять на его способность трезво оценивать ситуацию.

В списке активов, которые могут перейти к Оксане, находится впечатляющий трехэтажный особняк в коттеджном поселке "Шато Соверен". Площадь этого роскошного дома составляет почти 1300 квадратных метров, а его стоимость превышает 350 миллионов рублей. Внутри особняка располагаются хамам, кинотеатр, кабинет для работы и тренажерный зал. Каждый элемент интерьера выполнен из дорогих материалов, что подчеркивает статус и успех владельца.

Кроме основного жилья, у Джигана есть несколько квартир, которые также могут быть включены в раздел имущества. Первая из них — маленькая однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра в Войковском районе, приобретенная в 2015 году. Ее стоимость составляет около 12 миллионов рублей. Вторая квартира немного больше — 36 квадратных метров в Хорошевском районе, оцененная в 16 миллионов рублей. Третья квартира — это двухкомнатное жилье площадью 63 квадратных метра в Очаково-Матвеевском районе, которое было куплено за 25 миллионов рублей.

Кроме того, Оксана может получить в свое распоряжение Volkswagen Multivan, который был приобретен в 2018 году и сейчас стоит около 4 миллионов рублей. В итоге сумма имущества, которое может перейти к Оксане, превышает 400 миллионов рублей.