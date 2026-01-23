Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Пятница 23 января

Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России
Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России

Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России
152

Похоже, известный телеведущий окончательно потерял надежду вернуться в российский эфир и решил искать признания и заработка за океаном.

Иван Ургант, чье авторское шоу исчезло с экранов почти два года назад, похоже, поставил точку в вопросе своего будущего в России. Пока преданные поклонники все еще надеялись на чудо и ждали возвращения "Вечернего Урганта", сам шоумен сделал шаг, который многие расценили как окончательный разрыв с отечественным телевидением. В своих соцсетях он анонсировал большой гастрольный тур по Северной Америке.

Новая сцена за океаном

Программа, с которой Ургант отправится покорять американскую и канадскую публику, называется "Живой Ургант". Судя по размаху, телеведущий готовит нечто грандиозное.

Тур запланирован на апрель и охватит крупнейшие города с русскоязычной диаспорой:

  • Майами
  • Чикаго
  • Нью-Йорк
  • Торонто
  • Сиэтл
  • Лос-Анджелес
  • Сан-Франциско

Билеты на шоу стартуют от 95 долларов (более 7 тысяч рублей). Анонс тура сопровождает ироничная фраза на смеси русского и английского: "Полностью эстетик, совершенно аутстэндинг и невероятно дилайтфул".

Этот заокеанский тур — не просто гастроли, а громкое заявление. Напомним, шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить в эфир Первого канала после событий февраля 2022 года. И хотя позже развлекательный контент вернулся на ТВ, авторское шоу Урганта так и осталось "за бортом".

Два года телеведущий находился в подвешенном состоянии. Он уже пробовал гастролировать по Европе, но такой масштабный тур по США и Канаде выглядит как окончательный выбор новой площадки для самореализации. Это прямое подтверждение того, что Иван, похоже, отчаялся дождаться своего возвращения на российские экраны.

Деньги в России, творчество — за границей?

Стоит отметить, что полностью без заработка на родине телеведущий не остался. Он по-прежнему является одним из самых дорогих ведущих на частных мероприятиях, получая, по слухам, гонорар в размере 65 тысяч евро за один корпоратив.

Однако для артиста такого уровня закрытые вечеринки не могут заменить полноценной публичной сцены. И анонс большого американского тура говорит сам за себя: похоже, Ургант решил разделить свою жизнь. Зарабатывать — в России на корпоративах, а творить и выступать для широкой публики — теперь уже за ее пределами.

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2026, 19:39
Иван Ургант. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

