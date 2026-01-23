Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Пятница 23 января

20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина
1

Музыкальный мир понес невосполнимую утрату: не стало человека, чей бас звучал в самых главных хитах легендарной рок-группы.

Печальная новость пришла из Германии. На 72-м году жизни скончался Фрэнсис Буххольц, бывший бас-гитарист культовой группы Scorpions. Как сообщила газета Bild со ссылкой на жену музыканта, причиной трагического ухода стало онкологическое заболевание. Ушел из жизни не просто музыкант, а человек, который был частью ДНК одной из величайших рок-команд в истории.

Золотая эра Scorpions

Фрэнсис Буххольц был неотъемлемой частью Scorpions в самый важный и плодотворный период их творчества. Он присоединился к группе в 1973 году и оставался в ее составе почти двадцать лет, до 1992 года. Именно в это время были созданы и записаны альбомы, которые принесли коллективу мировую славу и любовь миллионов поклонников.

За время участия Буххольца в группе было выпущено 10 студийных альбомов, а общий тираж пластинок превысил 100 миллионов экземпляров. Его узнаваемая и мощная игра на бас-гитаре стала фундаментом для таких бессмертных хитов, как "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" и многих других.

Тот самый "Ветер перемен"

Для нашей страны имя Фрэнсиса Буххольца и группы Scorpions имеет особое значение. Коллектив неоднократно выступал сначала в СССР, а затем и в России, став одним из символов перемен и падения "железного занавеса".

Одна из самых знаковых песен в истории рока — баллада "Wind of Change" ("Ветер перемен") — была написана под впечатлением от концертов группы в Ленинграде и Москве в 1988 и 1989 годах. И в этой композиции, ставшей гимном целого поколения, звучит бас-гитара Фрэнсиса Буххольца.

Сегодня поклонники по всему миру скорбят об уходе музыканта. Его вклад в мировую музыку невозможно переоценить. Фрэнсис Буххольц ушел, но его музыка, ставшая саундтреком для миллионов жизней, останется с нами навсегда.

Шоу-бизнес в Telegram

23 января 2026, 22:22
Фото: freepik.com
BFM.RU• Требует проверки

Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив

Омар Хайям рассказал о том, как упущенный миг меняет всю жизнь

Профессиональный профайлер разглядела за трогательными словами народной артистки нечто большее, чем простое приглашение на концерт – настоящую панику. Недавнее видеообращение Ларисы Долиной, в котором она приглашала поклонников на свой концерт в Домодедово, на первый взгляд выглядело очень искренне.

Похоже, известный телеведущий окончательно потерял надежду вернуться в российский эфир и решил искать признания и заработка за океаном. Иван Ургант, чье авторское шоу исчезло с экранов почти два года назад, похоже, поставил точку в вопросе своего будущего в России.

Судьба одной из главных выплат для российских семей может кардинально измениться из-за новой инициативы в Госдуме. Материнский капитал давно стал важной поддержкой для миллионов семей.

Громкий развод звездной пары получил неожиданный поворот, который до боли напоминает другой недавний скандал с участием народной артистки. Развод Оксаны Самойловой и Джигана, начинавшийся на удивление мирно, внезапно превратился в юридическую битву за огромное состояние.

Оказывается, тяжесть болезни зависит не только от самого вируса, но и от скрытого дефицита одного важного вещества в организме, на который многие не обращают внимания. Сезон простуд продолжается, и многие задаются вопросом: почему одни переносят болезнь легко, чихнув пару раз, а другие слегают на недели с осложнениями вроде бронхита или пневмонии? Оказывается, ответ может скрываться не в силе иммунитета в целом, а в нехватке одного конкретного элемента.

