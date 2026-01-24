Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Пятница 23 января

00:26Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья 22:22Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья

Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья
232

Счастье – состояние, к которому так или иначе стремится каждый из нас.

По мнению врача-терапевта и нутрициолога Ирины Тюриной, счастье — это не просто мимолетная эмоция, а сложный биохимический процесс, в котором участвуют нейромедиаторы, такие как дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин. Специаилист поделилась пятью научно обоснованными способами повысить уровень счастья.

Первый способ — это утренние ритуалы. Как утверждает Тюрина, начало дня играет ключевую роль в формировании нашего эмоционального состояния. Если ваше утро начинается с негативных новостей или спешки, уровень кортизола (гормона стресса) может резко возрасти, что затрудняет выработку "гормонов счастья". Вместо этого врач рекомендует начинать утро с приятных моментов: послушать легкую музыку, выпить чашку чая или кофе и насладиться утренним светом.

Второй способ заключается в физической активности. Даже короткая 15-минутная прогулка на свежем воздухе может значительно улучшить ваше настроение. Физическая активность способствует выработке эндорфинов — "гормонов радости", которые помогают справляться со стрессом и повышают общее состояние счастья.

Третий способ — это искренний смех. Смех не только улучшает настроение, но и способствует выработке серотонина. Важно находить поводы для смеха в повседневной жизни: смотрите комедии, общайтесь с веселыми людьми или просто шутите с друзьями.

Четвертый способ — благодарность. Ведение дневника благодарности, где вы записываете три вещи, за которые вы благодарны каждый день, может значительно повысить уровень счастья.

Наконец, пятый способ — общение с близкими людьми. Уделяйте время своим близким, общайтесь и проводите время вместе — это поможет укрепить ваши отношения и улучшить общее самочувствие.

Шоу-бизнес в Telegram

24 января 2026, 00:26
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

По теме

Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости

Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности

Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности
Музыкальный мир понес невосполнимую утрату: не стало человека, чей бас звучал в самых главных хитах легендарной рок-группы. Печальная новость пришла из Германии.

"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной

"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной
Профессиональный профайлер разглядела за трогательными словами народной артистки нечто большее, чем простое приглашение на концерт – настоящую панику. Недавнее видеообращение Ларисы Долиной, в котором она приглашала поклонников на свой концерт в Домодедово, на первый взгляд выглядело очень искренне.

Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России

Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России
Похоже, известный телеведущий окончательно потерял надежду вернуться в российский эфир и решил искать признания и заработка за океаном. Иван Ургант, чье авторское шоу исчезло с экранов почти два года назад, похоже, поставил точку в вопросе своего будущего в России.

Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал

Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал
Судьба одной из главных выплат для российских семей может кардинально измениться из-за новой инициативы в Госдуме. Материнский капитал давно стал важной поддержкой для миллионов семей.

По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист

По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист
Громкий развод звездной пары получил неожиданный поворот, который до боли напоминает другой недавний скандал с участием народной артистки. Развод Оксаны Самойловой и Джигана, начинавшийся на удивление мирно, внезапно превратился в юридическую битву за огромное состояние.

Выбор читателей

22/01Чтв52-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 22/01Чтв"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 22/01Чтв"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 22/01ЧтвПевица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 22/01Чтв"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 22/01Чтв"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье