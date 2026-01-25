Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс

Мы привыкли думать, что старение — универсальный процесс, который одинаково затрагивает и мужчин, и женщин. Однако, как оказалось, когда речь заходит о нашем мозге, правила игры кардинально меняются. По информации из блога врача Зухры Павловой, масштабное исследование показало, что мужской мозг в среднем стареет значительно быстрее женского, но это не спасает женщин от другого, не менее страшного сценария.
Неожиданный результат: что показало МРТ
Ученые проанализировали МРТ-снимки более 4700 человек в возрасте от 17 до 95 лет. Они оценивали не паспортный, а биологический возраст мозга — то есть его реальное состояние, обьем тканей и метаболическую активность. Результаты, опубликованные в престижном журнале PNAS, оказались поразительными.
- С возрастом мозг мужчин теряет объем и "молодые" характеристики быстрее.
- У женщин эти изменения происходят медленнее и мягче.
- Разница становится особенно заметной после 40–50 лет.
Казалось бы, вывод очевиден: мужскому мозгу приходится тяжелее. Но именно здесь и скрывается главный парадокс.
Почему же болезнь Альцгеймера чаще у женщин?
Несмотря на то, что мужской мозг изнашивается быстрее, страшный диагноз "болезнь Альцгеймера" гораздо чаще диагностируют у женщин. Как такое возможно?
Авторы исследования нашли этому объяснение. Вероятнее всего, женский организм обладает более сильными компенсаторными механизмами. Проще говоря, женский мозг дольше "держится" и сопротивляется возрастным изменениям. Но когда его защита все-таки ломается, болезнь проявляется резко и агрессивно.
Если обобщить:
- У мужчин: более ранний, но постепенный износ мозга.
- У женщин: более поздний сценарий, но когда "плотина прорывается", последствия могут быть тяжелее.
Старение мозга — не приговор: что делать
Самое важное и позитивное в этом исследовании то, что старение мозга — это не фатальный процесс, а управляемый. Наш мозг очень чувствителен к образу жизни, и в наших силах замедлить его "биологические часы".
Что реально помогает сохранить мозг молодым:
- Регулярная физическая активность.
- Выстроенный режим сна.
- Сбалансированное питание.
- Контроль уровня сахара в крови и артериального давления.
Как справедливо отмечает доктор Павлова, "вы знаете, что нужно делать, чтобы мозг дольше оставался молодым". Эти простые правила актуальны для всех, независимо от пола, и могут стать лучшей защитой от возрастных изменений.