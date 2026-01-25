Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Воскресенье 25 января

09:50Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс 06:28Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет 03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав 00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 21:31Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания 18:09Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 15:15"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь 12:06Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга 09:22Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды 06:47Орлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России 03:40Эксперт по недвижимости обозначил самое выгодное время для продажи квартиры 00:26Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья 22:22Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто
Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс

Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс
127

Новое крупное исследование выявило неожиданную и тревожную закономерность, которая касается абсолютно всех.

Мы привыкли думать, что старение — универсальный процесс, который одинаково затрагивает и мужчин, и женщин. Однако, как оказалось, когда речь заходит о нашем мозге, правила игры кардинально меняются. По информации из блога врача Зухры Павловой, масштабное исследование показало, что мужской мозг в среднем стареет значительно быстрее женского, но это не спасает женщин от другого, не менее страшного сценария.

Неожиданный результат: что показало МРТ

Ученые проанализировали МРТ-снимки более 4700 человек в возрасте от 17 до 95 лет. Они оценивали не паспортный, а биологический возраст мозга — то есть его реальное состояние, обьем тканей и метаболическую активность. Результаты, опубликованные в престижном журнале PNAS, оказались поразительными.

  • С возрастом мозг мужчин теряет объем и "молодые" характеристики быстрее.
  • У женщин эти изменения происходят медленнее и мягче.
  • Разница становится особенно заметной после 40–50 лет.

Казалось бы, вывод очевиден: мужскому мозгу приходится тяжелее. Но именно здесь и скрывается главный парадокс.

Почему же болезнь Альцгеймера чаще у женщин?

Несмотря на то, что мужской мозг изнашивается быстрее, страшный диагноз "болезнь Альцгеймера" гораздо чаще диагностируют у женщин. Как такое возможно?

Авторы исследования нашли этому объяснение. Вероятнее всего, женский организм обладает более сильными компенсаторными механизмами. Проще говоря, женский мозг дольше "держится" и сопротивляется возрастным изменениям. Но когда его защита все-таки ломается, болезнь проявляется резко и агрессивно.

Если обобщить:

  • У мужчин: более ранний, но постепенный износ мозга.
  • У женщин: более поздний сценарий, но когда "плотина прорывается", последствия могут быть тяжелее.

Старение мозга — не приговор: что делать

Самое важное и позитивное в этом исследовании то, что старение мозга — это не фатальный процесс, а управляемый. Наш мозг очень чувствителен к образу жизни, и в наших силах замедлить его "биологические часы".

Что реально помогает сохранить мозг молодым:

  • Регулярная физическая активность.
  • Выстроенный режим сна.
  • Сбалансированное питание.
  • Контроль уровня сахара в крови и артериального давления.

Как справедливо отмечает доктор Павлова, "вы знаете, что нужно делать, чтобы мозг дольше оставался молодым". Эти простые правила актуальны для всех, независимо от пола, и могут стать лучшей защитой от возрастных изменений.

Шоу-бизнес в Telegram

25 января 2026, 09:50
Фото: freepik.com
Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

