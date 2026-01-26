Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Понедельник 26 января

22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова 18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 17:23Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни 16:06"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 15:36"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря 15:17От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве 14:14Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея 14:06[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане? 13:21Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 13:04В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году 12:39Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака 11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ 11:20Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку 11:18"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 10:17Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ 09:24Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров 09:08Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 08:41Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры 04:05Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный 00:20Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 21:11Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 18:52Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь 15:46Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 13:44Восемь тысяч школьников и студентов приняли участие в зимнем спортивном фестивале в "Лужниках" 13:30"Усадьбы Москвы": посещаем самые популярные площадки проекта 12:39Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения 09:50Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс 06:28Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет 03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав 00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 21:31Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания 18:09Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 15:15"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь 12:06Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга 10:22Татьянин день на Воробьевых горах: что приготовил проект "Зима в Москве" для студентов 09:22Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды 06:47Орлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России 03:40Эксперт по недвижимости обозначил самое выгодное время для продажи квартиры 00:26Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья 22:22Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города
Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото

Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото
203

Звезды советского кинематографа навсегда остались не только в сердцах тех зрителей, которые росли и жили в эпоху СССР.

Талантливые актрисы стали настоящими иконами стиля и красоты. Их обожали миллионы, а их образы стали символами целого поколения.

Сможете ли вы узнать этих легендарных актрис по фото? Попробуйте вспомнить их узнаваемые черты и неповторимый шарм.

26 января 2026, 22:05
Маргарита Терехова. Кадр из фильма "Зеркало" (1974) / Киностудия "Мосфильм"
Дни.ру✓ Надежный источник

Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова

Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова
Ксения Бородина сделала очередное сенсационное заявление, которое вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. Ведущая уже растит двух дочерей от предыдущих браков, но, похоже, на этом она останавливаться не собирается.

Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией

Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией
Журналистка Маргарита Симоньян продолжает бороться с тяжелым недугом. В прошлом году она шокировала общественность новостью о том, что ей поставили диагноз рак груди. Последнее время Маргарита проходит курс химиотерапии, который, как известно, сопровождается множеством побочных эффектов, среди которых — потеря волос.

Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни

Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни
В последние дни января москвичей ожидают настоящие погодные качели. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что ситуация с погодой будет меняться довольно резко.

"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой

"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой
Над имуществом Аллы Пугачевой нависла угроза сноса. Речь идет о личном пирсе певицы в подмосковном Солнечногорске. По данным телеграм-канала Mash, власти выдали постановление: в течение месяца необходимо устранить выявленные нарушения, иначе конструкция будет демонтирована.

[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане?

[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане?
"Три девицы под окном пряли поздно вечерком..." – эти строчки знакомы каждому с детства. Мы перечитывали ее, слушали в аудиозаписях и смотрели мультфильмы. Но так ли хорошо вы помните все детали этой удивительной истории о предательстве, чудесах и справедливом возмездии? Предлагаем вам пройти наш "царский" тест и выяснить, настоящий ли вы знаток творчества великого Пушкина.

