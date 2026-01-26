Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото

[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане?

"Три девицы под окном пряли поздно вечерком..." – эти строчки знакомы каждому с детства. Мы перечитывали ее, слушали в аудиозаписях и смотрели мультфильмы. Но так ли хорошо вы помните все детали этой удивительной истории о предательстве, чудесах и справедливом возмездии? Предлагаем вам пройти наш "царский" тест и выяснить, настоящий ли вы знаток творчества великого Пушкина.