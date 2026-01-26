Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой

Недолгая сказка о любви 61-летнего певца и 19-летней студентки закончилась так же внезапно, как и началась.



Роман Григория Лепса и юной Авроры Кибы с самого начала был под пристальным вниманием публики. Разница в возрасте, дорогие подарки, слухи о скорой свадьбе — все это напоминало сюжет красивого фильма. Однако финал оказался прозаичным и, как выяснилось, куда более драматичным, чем пытаются представить его герои. Накануне девушка официально объявила о расставании.

"Никакой драмы": как все было официально

Первые сигналы о разрыве появились, когда 19-летнюю экс-невесту артиста заметили в одном из столичных ночных клубов. Как пишет издание Super, ссылаясь на инсайдера, пара рассталась еще во время совместного отпуска в Таиланде, так что Аврора теперь совершенно свободна.

Вскоре девушка и сама подтвердила эту информацию, опубликовав пост в социальных сетях. Она постаралась сделать это максимально корректно.

"Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. <…> Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы", — написала Аврора.

Однако за этой вежливой формулировкой, по слухам, скрывается совсем другая, куда менее красивая история.

Что на самом деле произошло в Таиланде?

Как оказалось, "никакой драмы" — это всего лишь фасад. По информации из разных источников, разрыву предшествовал серьезный конфликт. Высказывается предположение, что причиной ссоры стала старая проблема певца — злоупотребление алкоголем.

Якобы артист впал в запой, юная невеста попыталась его отчитать, что и привело к крупной размолвке. Но самое интересное началось после этого.

Звонок бывшей и щедрый подарок

Поссорившись с молодой возлюбленной, Григорий Лепс, как пишет "Экспресс Газета", сделал неожиданный ход: он позвонил своей бывшей жене Анне Шаплыковой, с которой прожил 20 лет.

Анна, находившаяся в Италии, немедленно прилетела в Москву, чтобы позаботиться об экс-супруге и помочь ему прийти в себя. Аврора же, как сообщалось, уехала к матери.

За свою заботу и поддержку Шаплыкова получила поистине царский подарок. В благодарность Григорий Лепс преподнес ей роскошный особняк в районе Рублевки стоимостью 300 миллионов рублей.

Получается, что пока 19-летняя невеста пыталась воспитывать артиста, бывшая жена просто пришла на помощь — и сорвала джекпот. Неудивительно, что после такого поворота событий история любви с Авророй закончилась.