Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь

Новое исследование показало, что количество зубов во рту может быть более точным предсказателем будущего, чем многие медицинские анализы.



Мы привыкли думать, что здоровье зубов — это вопрос красоты улыбки, свежего дыхания и возможности комфортно жевать. Однако японские ученые пришли к выводу, который заставляет посмотреть на ситуацию под совершенно другим, куда более серьезным углом. Оказывается, количество оставшихся у человека зубов напрямую связано с продолжительностью его жизни. Как сообщает RidLife, этой информацией поделился основатель федеральной сети клиник Залим Кудаев, ссылаясь на масштабное исследование.

Большое исследование и пугающие цифры

В Японии на протяжении семи лет (с 2010 по 2017 год) велось наблюдение за огромной группой пожилых людей — 43 тысячи человек. За этот период скончались 5,7 тысячи участников. Анализируя данные, ученые обнаружили шокирующую закономерность.

У людей, у которых осталось от 0 до 9 зубов, риск преждевременной смерти от любых причин был на 39% выше, чем у тех, кто сохранил 20 и более зубов.

У тех, у кого было от 10 до 19 зубов, риск был выше на 18%.

Проще говоря, чем меньше зубов, тем выше вероятность не дожить до глубокой старости. Но как это связано?

Не просто совпадение: три главные причины

Эксперты объясняют, что это не мистика, а чистая физиология и психология. Существует несколько механизмов, связывающих потерю зубов с общим состоянием здоровья.

Хроническое воспаление. Заболевания десен — это не локальная проблема. Бактерии из полости рта попадают в кровоток и вызывают системное воспаление во всем организме. Это, в свою очередь, резко увеличивает риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний. Социальная изоляция. Потеря зубов часто приводит к тому, что человек начинает стесняться своей внешности, избегает общения, реже выходит из дома. Такая социальная изоляция — прямой путь к депрессии и развитию когнитивных нарушений, включая деменцию. Нарушение питания. Без зубов человек не может полноценно пережевывать пищу, особенно твердую (овощи, мясо). Рацион беднеет, организм недополучает важнейшие питательные вещества, что ослабляет его и делает уязвимым перед болезнями.

Самые опасные болезни

Исследование также показало, перед какими именно заболеваниями люди с малым количеством зубов (от 0 до 9) наиболее уязвимы.

Заболевание Насколько повышается риск смерти Респираторные болезни на 65% Сердечно-сосудистые на 37% Рак на 31%

Кроме того, эксперты отмечают, что потеря зубов косвенно связана с риском падений и травм, что особенно опасно в пожилом возрасте.

Вывод прост: забота о зубах — это не вопрос эстетики. Это прямое вложение в ваше долголетие и качество жизни. И чем раньше вы начнете это делать, тем больше шансов встретить старость не только с красивой улыбкой, но и с крепким здоровьем.