[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане?

в) Соткать для царя самое тонкое полотно

а) Родитель ему богатыря

Что сделали ткачиха, повариха и баба Бабариха с царицей и младенцем, чтобы они не добрались до царя?

а) Выгнали их из дворца

б) Отправили их в ссылку в далекие земли

в) Запечатали их в бочку и пустили в море

г) Сбросили их с высокой скалы