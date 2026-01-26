[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане?

Предлагаем вам пройти наш "царский" тест и выяснить, настоящий ли вы знаток творчества великого Пушкина. Будьте внимательны: некоторые вопросы могут оказаться сложнее, чем кажется!
Вопросы
Какое обещание, если станет царицей, дала царю Салтану третья, младшая девица?
а) Родитель ему богатыря
б) Родить ему сына-богатыря
в) Соткать для царя самое тонкое полотно
г) Накормить царя невиданным пиром
Что сделали ткачиха, повариха и баба Бабариха с царицей и младенцем, чтобы они не добрались до царя?
а) Выгнали их из дворца
б) Отправили их в ссылку в далекие земли
в) Запечатали их в бочку и пустили в море
г) Сбросили их с высокой скалы
Во время первого путешествия с купцами, в какого насекомого превратился князь Гвидон, чтобы подслушать разговор Царя Салтана?
а) В муху
б) В шмеля
в) В комара
г) В ововода
Какое первое чудо увидел князь Гвидон на своем острове после возвращения с первого визита к отцу?
а) Город с золотыми куполами
б) Чудо-белку, грызущую орешки
в) Тридцать три богатыря, выходящие из моря
г) Прекрасную царевну, которая оказалась Лебедью
Как назывался таинственный остров, на котором вырос и правил князь Гвидон?
а) Остров Далекий
б) Остров Чудес
в) Остров Буян
г) Остров Невезения
Сколько раз князь Гвидон превращался в разных насекомых, чтобы навестить отца?
а) Два раза
б) Три раза
в) Четыре раза
г) Один раз
Что необычного было в орешках, которые грызла знаменитая белка?
а) Орешки с золотой скорлупой и изумрудными ядрами
б) Орешки с серебряной скорлупой и бриллиантовыми ядрами
в) Орешки с медной скорлупой и сапфировыми ядрами
г) Орешки с хрустальной скорлупой и рубиновыми ядрами
В конце сказки, когда Царь Салтан прибывает на остров, какое последнее чудо он видит, которое открывает ему правду?
а) Всю свою семью в сборе
б) Царевну Лебедь
в) Свою жену, ставшую царицей, и сына-богатыря
г) Золотую рыбку
Правильные ответы
- б) Родить ему сына-богатыря. "Я ж для батюшки царя родила б богатыря".
- в) Запечатали их в бочку и пустили в море. "И в суморочное море опустили".
- в) В комара. "Князь у синя моря ходит, с синя моря глаз не сводит; Глядь — поверх текучих вод Лебедь белая плывет. — Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? — Говорит он ей: — Тому, Что не виделся я с батюшкой царём… Я хочу ему досадить! — И Лебедь отвечает: — А теперь ты лети, комар, И отцу своему передай: — И к нему прилетев, Комар укусил в глаз его".
- а) Город с золотыми куполами. "Гвидон к берегу подходит, с Лебедью-царевной сходит. И заходит во дворец, Где сидит он, царевич-молодец". (При втором визите к отцу он просил чудо, и первым был город).
- в) Остров Буян. "На море на Окияне, на острове на Буяне".
- б) Три раза. Сначала комар, потом муха, потом шмель.
- а) Орешки с золотой скорлупой и изумрудными ядрами. "Белка песенки поет да орешки все грызет, А орешки не простые, Все скорлупки золотые, Ядра — чистый изумруд".
- а) Всю свою семью в сборе. Он видит Царицу, Царевну Лебедь и повзрослевшего Гвидона.
Ну что, сколько чудес вспомнили? Если 8 из 8 — вы настоящий знаток волшебства Пушкина! А если что-то подзабыли, это отличный повод перечитать сказку и погрузиться в ее мир снова.