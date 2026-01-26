Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

26 января

[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане?

[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане?
1

"Три девицы под окном пряли поздно вечерком..." – эти строчки знакомы каждому с детства. Мы перечитывали ее, слушали в аудиозаписях и смотрели мультфильмы. Но так ли хорошо вы помните все детали этой удивительной истории о предательстве, чудесах и справедливом возмездии?

Предлагаем вам пройти наш "царский" тест и выяснить, настоящий ли вы знаток творчества великого Пушкина. Будьте внимательны: некоторые вопросы могут оказаться сложнее, чем кажется!

Вопросы

  1. Какое обещание, если станет царицей, дала царю Салтану третья, младшая девица?

    а) Родитель ему богатыря

    б) Родить ему сына-богатыря

    в) Соткать для царя самое тонкое полотно

    г) Накормить царя невиданным пиром

  2. Что сделали ткачиха, повариха и баба Бабариха с царицей и младенцем, чтобы они не добрались до царя?

    а) Выгнали их из дворца

    б) Отправили их в ссылку в далекие земли

    в) Запечатали их в бочку и пустили в море

    г) Сбросили их с высокой скалы

  3. Во время первого путешествия с купцами, в какого насекомого превратился князь Гвидон, чтобы подслушать разговор Царя Салтана?

    а) В муху

    б) В шмеля

    в) В комара

    г) В ововода

  4. Какое первое чудо увидел князь Гвидон на своем острове после возвращения с первого визита к отцу?

    а) Город с золотыми куполами

    б) Чудо-белку, грызущую орешки

    в) Тридцать три богатыря, выходящие из моря

    г) Прекрасную царевну, которая оказалась Лебедью

  5. Как назывался таинственный остров, на котором вырос и правил князь Гвидон?

    а) Остров Далекий

    б) Остров Чудес

    в) Остров Буян

    г) Остров Невезения

  6. Сколько раз князь Гвидон превращался в разных насекомых, чтобы навестить отца?

    а) Два раза

    б) Три раза

    в) Четыре раза

    г) Один раз

  7. Что необычного было в орешках, которые грызла знаменитая белка?

    а) Орешки с золотой скорлупой и изумрудными ядрами

    б) Орешки с серебряной скорлупой и бриллиантовыми ядрами

    в) Орешки с медной скорлупой и сапфировыми ядрами

    г) Орешки с хрустальной скорлупой и рубиновыми ядрами

  8. В конце сказки, когда Царь Салтан прибывает на остров, какое последнее чудо он видит, которое открывает ему правду?

    а) Всю свою семью в сборе

    б) Царевну Лебедь

    в) Свою жену, ставшую царицей, и сына-богатыря

    г) Золотую рыбку

Правильные ответы

  1. б) Родить ему сына-богатыря. "Я ж для батюшки царя родила б богатыря".
  2. в) Запечатали их в бочку и пустили в море. "И в суморочное море опустили".
  3. в) В комара. "Князь у синя моря ходит, с синя моря глаз не сводит; Глядь — поверх текучих вод Лебедь белая плывет. — Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? — Говорит он ей: — Тому, Что не виделся я с батюшкой царём… Я хочу ему досадить! — И Лебедь отвечает: — А теперь ты лети, комар, И отцу своему передай: — И к нему прилетев, Комар укусил в глаз его".
  4. а) Город с золотыми куполами. "Гвидон к берегу подходит, с Лебедью-царевной сходит. И заходит во дворец, Где сидит он, царевич-молодец". (При втором визите к отцу он просил чудо, и первым был город).
  5. в) Остров Буян. "На море на Окияне, на острове на Буяне".
  6. б) Три раза. Сначала комар, потом муха, потом шмель.
  7. а) Орешки с золотой скорлупой и изумрудными ядрами. "Белка песенки поет да орешки все грызет, А орешки не простые, Все скорлупки золотые, Ядра — чистый изумруд".
  8. а) Всю свою семью в сборе. Он видит Царицу, Царевну Лебедь и повзрослевшего Гвидона.

Ну что, сколько чудес вспомнили? Если 8 из 8 — вы настоящий знаток волшебства Пушкина! А если что-то подзабыли, это отличный повод перечитать сказку и погрузиться в ее мир снова.

26 января 2026, 14:06
Фото: сгенерировано ИИ
