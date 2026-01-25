Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Воскресенье 25 января

Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь

Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь
248

Оказывается, чтобы обмануть старость, важно не только то, сколько вы двигаетесь, но и то, как именно вы это делаете.

Мы привыкли считать, что для здоровья достаточно найти "свой" вид спорта — будь то утренние пробежки, йога или "качалка" — и заниматься им регулярно. Однако свежее исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале BMJ Medicine, переворачивает это представление. Ученые пришли к выводу: чтобы жить дольше, нельзя зацикливаться на чем-то одном.

Не количество, а качество

Исследователи проделали колоссальную работу, изучив данные десятков тысяч людей. За участниками наблюдали более 30 лет! Специалистов интересовали не олимпийские рекорды, а обычная жизнь и то, из чего состояла активность людей.

Учитывали все виды движения:

  • классический бег и ходьбу;
  • езду на велосипеде;
  • силовые упражнения;
  • подъем по лестнице;
  • игры с ракеткой (теннис, бадминтон);
  • и даже работу на грядках в саду.

Результаты удивили: оказалось, что разнообразие — это главный ключ к успеху.

Выяснилось, что люди, которые миксовали несколько разных видов активности, имели риск преждевременной смерти примерно на 19% ниже.

Их сравнивали с теми, кто тратил столько же сил и времени, но делал только что-то одно (например, только бегал). То есть эффект сохранялся даже при одинаковой нагрузке. Дело не в количестве "потных" минут, а в том, как именно они набираются. Организм, который получает разную нагрузку, стареет гораздо медленнее.

Что делать, чтобы жить дольше?

Главный вывод исследования прост: не ищите один "идеальный" спорт. Гораздо полезнее превратить свою жизнь в коктейль из разных движений.

Врачи советуют простую схему:

  1. Ходьба. Она вновь подтвердила звание одного из самых надежных способов продлить жизнь.
  2. Сила и гибкость. Добавьте к прогулкам немного упражнений на мышцы или растяжку.
  3. Домашние дела. Генеральная уборка или активная работа на даче — это тоже вклад в ваше долголетие.
  4. Игры. Поиграть в бадминтон с детьми или друзьями — отличный вариант.

Так что, если вы сегодня пропустили фитнес, но зато активно поработали в огороде или устроили долгую прогулку с собакой — вы все сделали правильно.

Шоу-бизнес в Telegram

25 января 2026, 18:52
Фото: freepik.com
Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

