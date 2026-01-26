Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Понедельник 26 января

Понедельник 26 января

18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 17:23Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни
Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни

Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни
225

В последние дни января москвичей ожидают настоящие погодные качели.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что ситуация с погодой будет меняться довольно резко. Это создаст определенные неудобства и вызовет необходимость адаптироваться к новым условиям.

26 января температура начала подниматься, поэтому морозы становятся менее ощутимыми. Днем столбики термометров показывали от минус 12 до минус 16 градусов. Это значительное облегчение по сравнению с предыдущими днями, когда морозы достигали своих пределов. Но радоваться теплой погоде москвичам не стоит долго — с 27 января температура не только не понизится ночью, но и останется на уровне выше минус 10 градусов.

Середина недели принесет с собой обильные снегопады. Прогнозируется, что за этот короткий период в столичном регионе выпадет от 20 до 25 сантиметров свежего снега. Температура в эти дни составит от минус 1 до минус 6 градусов. В южных районах Московской области возможно кратковременное наступление оттепели, когда термометры покажут ноль градусов, а в некоторых местах даже слабый плюс.

Однако к выходным, 31 января и 1 февраля, москвичи вновь столкнутся с похолоданием. Ожидается, что температура опустится ниже минус 10-15 градусов.

Стоит отметить, что ранее Главное управление МЧС по Москве уже предупреждало жителей столицы о сильных снегопадах, которые ожидаются с полуночи 27 января до полудня 29 января. Горожан призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, а также учитывать возможные изменения в расписании общественного транспорта.

26 января 2026, 17:23
Фото: Максим Денисов / Mos.ru
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

