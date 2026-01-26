Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день

Оказывается, обычная ссора с домашним питомцем или дневной сон в эту дату могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем и удачей.



В народном календаре 26 января отмечено как Ермилов день. Православная церковь вспоминает мучеников Ермила и Стратоника, но в народном сознании этот праздник тесно переплелся с приметами о погоде и особым отношением к домашним животным. Наши предки верили, что этот день обладает особой энергетикой, и нарушение вековых запретов может дорого обойтись человеку.

Чего же следовало избегать, чтобы не накликать на себя несчастья?

Главный запрет: руки прочь от кошки

Самое важное правило 26 января касается братьев наших меньших. В Ермилов день категорически запрещалось обижать домашних животных, особенно кошек и собак.

Под запретом были любые грубые действия:

Нельзя бить животное или грубо отталкивать его (даже если оно мешается под ногами).

Нельзя повышать голос на питомца.

Наказание за нарушение этого табу считалось суровым. Старики говорили: "Кто в Ермилов день скотину обидит, тому семь лет счастья не видать". Верили, что человек, пнувший кошку 26 января, навлекает на себя семь лет сплошных бед и неудач.

Наоборот, если кошка ластится, ее нужно приласкать и накормить чем-то вкусным. Считалось, что животное в этот день может "лечить": если кошка ложится на больное место, прогонять ее нельзя — она забирает болезнь.

Не спите днем, если дорожите здоровьем

Еще один строгий запрет касался режима дня. 26 января, несмотря на зимнюю сонливость, нельзя было спать в светлое время суток.

Наши предки были уверены: сон днем в этот праздник приведет к тяжелой бессоннице ночью, которая может затянуться надолго. Также существовало поверье, что у тех, кто решит прилечь отдохнуть днем, вскоре заболит спина или голова, и "разум станет мутным". Исключение делали только для маленьких детей и тяжелобольных людей.

Опасность для красоты и языка

Женщины в этот день с опаской относились к зеркалам. Существовала примета: нельзя смотреться в зеркало до того, как умоешься. Верили, что если взглянуть на свое отражение неумытым, можно "проглядеть" всю красоту, и на лице вскоре появятся изъяны или пятна.

Также 26 января советовали держать язык за зубами. Категорически запрещалось:

Сплетничать и разносить слухи.

Болтать попусту.

Считалось, что пустая болтовня в этот день может привести к тому, что человек потеряет голос или его репутация будет безнадежно испорчена.

Кошачий синоптик: приметы погоды

Поскольку Ермилов день тесно связан с животными, погоду предсказывали именно по поведению кошек.

Если кошка сворачивается клубком и прячет нос — жди сильных морозов.

Если катается по полу кверху животом — скоро потеплеет.

Если питомец дерет стену или мебель когтями — надвигается метель и ненастье.

Поэтому вместо того, чтобы ругать кота за испорченные обои, предки благодарили его за точный прогноз погоды.