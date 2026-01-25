Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Воскресенье 25 января

Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено

Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено
45

Оказывается, самый богатый железом продукт можно найти не в мясной лавке, а в зоомагазине, но это знание может быть опасным.

Слабость, выпадение волос, бледная кожа — знакомые симптомы? Чаще всего они указывают на дефицит железа. Пытаясь исправить ситуацию, мы налегаем на говядину, яблоки и гранаты. Но как обстоят дела на самом деле? Врач Ирина Баранова в своем телеграм-канале составила рейтинг продуктов, богатых железом, и первое место в нем оказалось полной неожиданностью.

От гречки до сердца: что работает, но с оговорками

На 5-м месте рейтинга оказались растительные источники: гречка, чечевица, шпинат, орехи. Железо в них есть, но это так называемое "негемовое" железо, которое организм усваивает очень плохо. Чтобы оно хоть как-то работало, его нужно есть вместе с витамином C, но при этом избегать чая и кофе. Как поддержка рациона — хорошо, но для лечения анемии — слабо.

На 4-м месте — субпродукты "второго эшелона": сердце, язык, почки. Здесь уже содержится "правильное" гемовое железо, которое усваивается гораздо лучше. Плюс в них много цинка и витаминов группы B. Главный минус — такие продукты нравятся далеко не всем.

Золотой стандарт: на что действительно можно опереться

Почетное 3-е место занимает красное мясо: говядина, телятина, баранина. Это классический и самый надежный источник железа. Оно усваивается стабильно и эффективно, без всяких танцев с бубном. Именно на красное мясо и стоит опираться при восполнении дефицита.

Чемпион с "побочками": стоит ли есть печень?

На 2-м месте — печень (говяжья, куриная). По содержанию железа это один из абсолютных лидеров. К тому же в ней много витаминов B12 и A. Однако у печени специфический вкус, и есть ее в больших количествах каждый день не рекомендуется. Это мощный, но не универсальный продукт.

Но кто же тогда на первом месте?

Абсолютный лидер, который вам не нужен

И вот мы подошли к главному. По сухим цифрам из нутриентных таблиц, продукт №1 по содержанию железа — это… кошачий или собачий корм.

В нем высочайшая концентрация железа, много субпродуктов, микроэлементов и минимум воды. По цифрам — идеальный вариант. Но есть один важный момент, который и оправдывает заголовок этой статьи.

Человек — не кошка и не собака. Наш метаболизм, ферментные системы и особенности пищеварения кардинально отличаются. Корм для животных не рассчитан на человека, и его употребление может быть попросту опасным.

Врач подчеркивает: если бы лечение строилось только на максимальных цифрах, наш рацион выглядел бы совсем иначе. Но в реальности важны усвояемость, безопасность и физиология. Поэтому для людей остаются мясо и печень, а при серьезном дефиците — обследование и медицинская терапия, а не эксперименты с едой из зоомагазина.

Итог: топ-5 продуктов по содержанию железа

МестоПродуктПлюсыМинусы
5Растительные источникиДоступностьОчень низкая усвояемость
4Субпродукты (сердце, язык)Хорошая усвояемостьСпецифический вкус
3Красное мясоОтличная усвояемость, надежность
2ПеченьОчень высокое содержание железаСпецифический вкус, нельзя есть часто
1Корм для животныхАбсолютный лидер по цифрамНе предназначен для людей, опасен

Шоу-бизнес в Telegram

25 января 2026, 21:11
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

