Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено

Слабость, выпадение волос, бледная кожа — знакомые симптомы? Чаще всего они указывают на дефицит железа. Пытаясь исправить ситуацию, мы налегаем на говядину, яблоки и гранаты. Но как обстоят дела на самом деле? Врач Ирина Баранова в своем телеграм-канале составила рейтинг продуктов, богатых железом, и первое место в нем оказалось полной неожиданностью.
От гречки до сердца: что работает, но с оговорками
На 5-м месте рейтинга оказались растительные источники: гречка, чечевица, шпинат, орехи. Железо в них есть, но это так называемое "негемовое" железо, которое организм усваивает очень плохо. Чтобы оно хоть как-то работало, его нужно есть вместе с витамином C, но при этом избегать чая и кофе. Как поддержка рациона — хорошо, но для лечения анемии — слабо.
На 4-м месте — субпродукты "второго эшелона": сердце, язык, почки. Здесь уже содержится "правильное" гемовое железо, которое усваивается гораздо лучше. Плюс в них много цинка и витаминов группы B. Главный минус — такие продукты нравятся далеко не всем.
Золотой стандарт: на что действительно можно опереться
Почетное 3-е место занимает красное мясо: говядина, телятина, баранина. Это классический и самый надежный источник железа. Оно усваивается стабильно и эффективно, без всяких танцев с бубном. Именно на красное мясо и стоит опираться при восполнении дефицита.
Чемпион с "побочками": стоит ли есть печень?
На 2-м месте — печень (говяжья, куриная). По содержанию железа это один из абсолютных лидеров. К тому же в ней много витаминов B12 и A. Однако у печени специфический вкус, и есть ее в больших количествах каждый день не рекомендуется. Это мощный, но не универсальный продукт.
Но кто же тогда на первом месте?
Абсолютный лидер, который вам не нужен
И вот мы подошли к главному. По сухим цифрам из нутриентных таблиц, продукт №1 по содержанию железа — это… кошачий или собачий корм.
В нем высочайшая концентрация железа, много субпродуктов, микроэлементов и минимум воды. По цифрам — идеальный вариант. Но есть один важный момент, который и оправдывает заголовок этой статьи.
Человек — не кошка и не собака. Наш метаболизм, ферментные системы и особенности пищеварения кардинально отличаются. Корм для животных не рассчитан на человека, и его употребление может быть попросту опасным.
Врач подчеркивает: если бы лечение строилось только на максимальных цифрах, наш рацион выглядел бы совсем иначе. Но в реальности важны усвояемость, безопасность и физиология. Поэтому для людей остаются мясо и печень, а при серьезном дефиците — обследование и медицинская терапия, а не эксперименты с едой из зоомагазина.
Итог: топ-5 продуктов по содержанию железа
|Место
|Продукт
|Плюсы
|Минусы
|5
|Растительные источники
|Доступность
|Очень низкая усвояемость
|4
|Субпродукты (сердце, язык)
|Хорошая усвояемость
|Специфический вкус
|3
|Красное мясо
|Отличная усвояемость, надежность
|—
|2
|Печень
|Очень высокое содержание железа
|Специфический вкус, нельзя есть часто
|1
|Корм для животных
|Абсолютный лидер по цифрам
|Не предназначен для людей, опасен