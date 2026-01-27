Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае?

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Знаменитый шоумен обзавелся элитной недвижимостью в ОАЭ, но даже за такие деньги не все оказалось идеальным.

Дмитрий Нагиев, известный своей любовью к качественной жизни, решил последовать тренду среди российских знаменитостей и обзавестись "запасным аэродромом" в теплых краях. Выбор пал на Дубай, а именно на роскошные апартаменты в пятизвездочном отеле, стоимость которых превышает 300 миллионов рублей. Однако, как выяснилось, даже у такой запредельной роскоши есть свои нюансы.

Рай на Пальме Джумейра

По данным Mash, актер приобрел недвижимость в одном из самых престижных мест Дубая — отеле Kempinski Palm Jumeirah. Он расположен на искусственном острове Пальма Джумейра, который сам по себе является символом богатства. Поблизости — 11-километровая набережная для прогулок, знаменитый аквапарк Aquaventure и смотровые площадки с головокружительными видами на море и район Дубай Марина. Нагиев получил все, о чем можно мечтать: эксклюзивный частный пляж, доступ к бассейну, услуги консьержа и клининга, а также круглосуточную охрану.

Скидка за интервью: как Нагиев сэкономил

Оказывается, даже звезды такого масштаба не прочь получить выгодное предложение. Оформлением сделки занималась местная риелторская контора. Покупал Нагиев апартаменты не у застройщика (там уже все было распродано), а у предыдущего собственника.

Чтобы получить скидку и особые условия, актер "расплатился" своей популярностью. Он снялся в двух эксклюзивных интервью для агентства, что и помогло ему выбить более выгодную цену. Правда, без дополнительных трат все равно не обошлось: пришлось заплатить 4% регистрационного сбора, а также около 100 тысяч рублей за различные сборы на оформление документов.

Золото, три спальни и… общая столовая?

А что же внутри? Апартаменты представляют собой воплощение роскоши: дизайнерский ремонт с обилием золота в интерьере, три огромные спальни и мебель от престижного итальянского дизайнера Francesco Molon.

Однако у этой бочки меда есть и своя ложка дегтя. Как сообщается, у такой лакшери-жизни есть и минусы, которые могут удивить:

  • Единый холл для постояльцев отеля и владельцев квартир.
  • Общий бассейн и ресторан.

Получается, что даже заплатив более 300 миллионов рублей, Нагиеву придется делить пространство с обычными туристами. Впрочем, вряд ли это сильно омрачит жизнь в одной из самых дорогих резиденций мира.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2026, 12:11
Дмитрий Нагиев. Фото: кадр из сериала "Физрук"
Telegram / @mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Последствия паралича у Нагиева, шрамы Боярской: пять звезд с дефектами внешности

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр из сериала &quot;Интерны&quot;

