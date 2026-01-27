Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом

ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"?

Четыре фильма, сотни актеров и тысячи людей в массовке – эта картина Михаила Ершова стала одной из самых точных и монументальных хроник обороны Ленинграда. Но помните ли вы тех, кто стоял за кадром и в центре событий этой великой драмы? Фильм "Блокада" создавался на протяжении семи лет и охватил события от начала войны до полного освобождения города.