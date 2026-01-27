Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом

Ленинград славится своей атмосферой: его улицы, каналы и загадочные дворики стали местом действия для множества кинолент. Угадайте, в каком фильме Северная столица стала не просто фоном, а настоящим героем.
Санкт-Петербург – город с уникальной историей и огромной культурной значимостью. Он пережил множество изменений, но всегда оставался в сердцах своих жителей.
