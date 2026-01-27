В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Вторник 27 января

21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова 18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 17:23Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни 16:06"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 15:36"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря 15:17От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве 14:14Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея 14:06[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане? 13:21Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 13:04В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году 12:39Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака 11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ 11:20Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку 11:18"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 10:17Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ 09:24Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров 09:08Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 08:41Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры 04:05Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный 00:20Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 21:11Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 18:52Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь 15:46Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 13:44Восемь тысяч школьников и студентов приняли участие в зимнем спортивном фестивале в "Лужниках" 13:30"Усадьбы Москвы": посещаем самые популярные площадки проекта 12:39Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус

Кристина Асмус продолжает держать в тайне своего нового бойфренда. Однако некоторые факты о его жизни уже стали известны широкой общественности.

Актриса наслаждается новыми отношениями, но имя избранника упорно не раскрывает. Вместо этого она делится загадочными фотографиями, на которых лишь частично виден ее партнер — то спина, то рука, то нога.

На данный момент Асмус проводит время с новым возлюбленным на Бали и активно публикует снимки из отпуска. Одним из таких кадров стал момент, запечатленный в постели, где ноги актрисы переплетаются с мужскими.

Журналистам удалось выяснить, что ее новым спутником является 41-летний кинооператор Валерий Махмудов. Он — выпускник ВГИКа и уже успел зарекомендовать себя в киноиндустрии, поработав над более чем 20 фильмами, среди которых "Сводишь с ума", "Дайте шоу" и "Happy End".

Интересно, что Валерий разведен и воспитывает двоих детей от предыдущего брака. Кристина уже познакомила его с дочкой Анастасией — теперь они вместе отдыхают на экзотическом курорте. Пара, вероятно, встретилась благодаря общим знакомым, а их первое совместное появление на публике произошло в мае 2025 года. С тех пор они несколько раз посещали светские мероприятия, но старались избегать внимания фотографов.

Несмотря на слухи о своих отношениях, Асмус долгое время не комментировала ситуацию и игнорировала вопросы журналистов. Лишь в сентябре 2025 года она опубликовала серию снимков из отпуска, на которых можно было увидеть ее бойфренда со спины.

Напомним, что Асмус была замужем за юмористом Гариком Харламовым. Их брак начался в 2013 году и казался идеальным до тех пор, пока в 2020 году пара не объявила о разводе. Официальной причиной стали обоюдные разногласия, однако позже Кристина призналась, что испытывала моральное насилие в отношениях. После этого актриса пережила несколько коротких романов с коллегами по цеху.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2026, 21:19
Super✓ Надежный источник

По теме

Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника

Амус показала нового таинственного мужчину: Романтический отдых актрисы вызвал вопросы
Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом

Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом
Санкт-Петербург – город с уникальной историей и огромной культурной значимостью. Он пережил множество изменений, но всегда оставался в сердцах своих жителей. Ленинград славится своей атмосферой: его улицы, каналы и загадочные дворики стали местом действия для множества кинолент.

Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание

Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание
Лариса Гузеева нашла способ справляться с трудностями на работе. Ведущая показала, как ей удается снимать напряжение и находить утешение в сложные моменты. Как оказалось, ее главным помощником стала любимая собака Жужа, которую она всегда берет с собой на съемки.

Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора

Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора
Сторона Оксаны Самойловой отреагировала на иск рэпера Джигана об отмене брачного договора, который он подал после решения о разводе. Это стало неожиданным шагом с учетом того, что в случае подтверждения договора Джиган рискует потерять значительную часть имущества — более 400 миллионов рублей, которое перейдет к блогреше.

42-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую

42-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую
42-летняя Ксения Бородина решила ответить на многочисленные слухи о возможных пластических операциях, которые, по мнению ее поклонников, могли изменить ее облик. 42-летняя телеведущая прямо заявила, что никогда не прибегала к услугам хирургов и не делала никаких операций.

"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни

"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни
Создательница одного из самых популярных юмористических шоу на ТВ призналась, что в ее жизни произошло радостное событие, которое станет одной из главных тем для ее новых монологов. Ирина Мягкова, креативный продюсер и ведущая шоу "Женский стендап", стала одной из первых зрительниц иммерсивного спектакля "Ромео и Джульетта.

Выбор читателей

26/01ПндПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 27/01ВтрНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 27/01Втр "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 26/01ПндСемь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 26/01Пнд"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 26/01ПндСмертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры