42-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую

42-летняя Ксения Бородина решила ответить на многочисленные слухи о возможных пластических операциях, которые, по мнению ее поклонников, могли изменить ее облик.

42-летняя телеведущая прямо заявила, что никогда не прибегала к услугам хирургов и не делала никаких операций. Телеведущая с присущей ей откровенностью поделилась своими страхами и переживаниями по поводу хирургического вмешательства.

Она призналась, что даже удаление зуба вызывает у нее панику.

"Я несколько раз записывалась к стоматологу и каждый раз отменяла прием", — рассказала Ксения.

Стоит отметить, что ведущая не исключает возможность изменения своего внешнего вида в будущем. Она отметила, что может рассмотреть вариант круговой подтяжки лица, но только после достижения 50-ти лет. "Может быть, после 50 решусь на круговую. И то не факт", — подчеркнула она. Экс-ведущая "Дома-2" также отметила, что считает возраст после 50 лет "пограничным" для принятия решения о таких радикальных изменениях.

Ранее Бородина затрагивала тему родов после 40 лет. Знаменитость убеждена, что возраст не должен быть преградой для материнства, если женщина морально готова к этому шагу и ее здоровье позволяет. "Главное — не рисковать своим здоровьем!", — резюмировала она.