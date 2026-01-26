Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

26 января

08:41Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры
Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры

Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры
215

Известный журналист, недавно переживший тяжелую операцию и борющийся с онкологией, сделал громкое заявление о своих планах на будущее.

Отар Кушанашвили, чья жизнь не так давно висела на волоске, вернулся в публичное поле и, кажется, полностью пересмотрел свои взгляды на карьеру и возраст. В эфире своего шоу журналист, который сейчас проходит лечение от онкологии, неожиданно заговорил о том, когда именно планирует уйти со сцены. И его слова прозвучали как завещание — вовремя уйти, чтобы не стать посмешищем.

"Хочу уйти"

По словам Кушанашвили, он не намерен оставаться в профессии до глубокой старости и цепляться за популярность до последнего. Он даже назвал точную дату своего ухода — 22 июня 2030 года, день, когда ему исполнится 60 лет. Главная причина такого решения — страх превратиться в карикатуру на самого себя.

"Я хочу уйти до 60 лет, чтобы не превращаться в посмешище", — заявил он.

Чтобы донести свою мысль, журналист привел в пример коллег по цеху, чье стремление оставаться на сцене любой ценой его пугает.

"Не хочу как Серов или Успенская"

Отар Кушанашвили не стал говорить намеками и назвал конкретные фамилии.

"Не хочется употреблять эту фамилию, но придется. Я не хочу как Серов или как Любовь Успенская", — жестко высказался он.

Журналист вспомнил недавний случай, когда он летал на выступление в Краснодар вместе с Любовью Успенской. По его словам, несмотря на искреннюю симпатию к ней как к подруге, он не понимает ее желания выступать в таком возрасте.

"Но я не понимаю это долголетие с претензией, там и летальный исход может случиться. Я не понимаю", — сказал Кушанашвили, намекая на риски для здоровья возрастных артистов.

Переоценка ценностей после болезни

Такие резкие заявления об уходе из профессии, скорее всего, напрямую связаны с недавними трагическими событиями в жизни самого журналиста. Напомним, не так давно Отар Кушанашвили в экстренном порядке был госпитализирован и перенес тяжелую операцию, в ходе которой ему удалили опухоль. Позже стало известно, что он борется с онкологическим заболеванием.

Пережив такое испытание, Отар, по всей видимости, полностью пересмотрел свои жизненные приоритеты. Его слова об уходе — это не просто эпатажное заявление, а взвешенное решение человека, который заглянул за грань и теперь хочет прожить оставшееся время достойно, не превращая свою жизнь в "шоу до последнего вздоха".

26 января 2026, 08:41
Отар Кушанашвили. Фото: Youtube / @KAKOVO
"Вечерняя Москва"✓ Надежный источник

