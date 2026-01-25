Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Воскресенье 25 января

15:46Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 12:39Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения 09:50Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс 06:28Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет 03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав 00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 21:31Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания 18:09Оскорбил учителя – в тюрьму? В Госдуме готовят революцию для педагогов и врачей 15:15"У меня такая судьба": почему эта безобидная фраза способна разрушить вашу жизнь 12:06Неожиданная связь: ученые обнаружили, как обычная еда влияет на старение нашего мозга 09:22Впустите в дом неприятный запах: странный ритуал 24 января, который спасал наших предков от беды 06:47Орлова сделала резкое заявление на фоне слухов об отъезде с дочерью из России 03:40Эксперт по недвижимости обозначил самое выгодное время для продажи квартиры 00:26Терапевт раскрыла 5 научно доказанных способов повысить уровень счастья 22:22Ушла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 20:11"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 19:39Отчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 18:44Никаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал 17:17По пути Долиной: сможет ли Джиган аннулировать брачный договор на полмиллиарда – ответил юрист 16:14Вот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 15:34Ответила Петросяну той же монетой: 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной намного моложе себя 15:06Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству 14:55Девять современных объектов здравоохранения появились в САО за 10 лет 14:34Московская лыжная неделя пройдет в феврале на разных площадках города 14:10Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам 14:07Кино, игры и цифровое творчество: москвичей приглашают на дни открытых дверей в креативном пространстве 13:20Зимняя сказка на улицах Москвы сохранится до конца сезона 12:55Зима в Москве: чем занять себя 24-25 января 12:30Что известно о помолвке отметившей 30-летие Решетовой 12:07В Москве появилось три новых моста 11:45Лыжная академия Москвы: как растят будущих чемпионов 11:29Джиган рискует потерять 400 миллионов при оспаривании брачного договора с Самойловой 10:24Муцениеце столкнулась с трудностями после третьих родов: Процесс идет тяжело 10:04В Богородском и Преображенском районах модернизируют улично-дорожную сеть 09:12Успенская попала в громкий скандал на борту самолета: Вызвала полицию 06:47Онколог призвал обзавестись этими шестью полезными утренними привычками 03:16Семенович сообщила о разводе: Последняя точка должна быть поставлена уже скоро 00:28Синоптик предупредил москвичей о сильных снегопадах в конце января 20:40"Одного ума мало": Наталья Бехтерева объяснила, почему добрые и умные люди часто обречены на несчастье 20:10"Перестаньте паниковать!": доктор Мясников раскрыл, как на самом деле нужно читать свои анализы 19:13ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину? 18:06"Серьезные проблемы с мужской силой": раскрыта неожиданная цена резкого преображения Филиппа Киркорова 17:12"Хорошо устроилась": новая хозяйка квартиры готовит очередной иск против Ларисы Долиной 16:30"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции 15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100

Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100
3

Эта уникальная методика, изначально разработанная для военных спецслужб, позволяет погрузиться в сон практически мгновенно, даже если вокруг шумно или вы выпили кофе.

Бессонница — настоящий бич современного человека. Мы ворочаемся в постели, считаем овец, листаем ленту новостей и с ужасом смотрим на часы, понимая, что вставать уже через пару часов. Обычно в ход идут снотворные, травяные чаи или медитации, но они помогают далеко не всем. Однако существует способ, который называют "военным методом".

Впервые он был описан в книге Ллойда Бада Винтера, но широкую популярность в сети обрел только сейчас. Утверждается, что после шести недель тренировок эта техника срабатывает у 96-99% людей.

Методика для тех, кому нельзя ошибаться

Изначально этот алгоритм придумали для американских военных пилотов. Ошибки из-за недосыпа могли стоить им жизни, поэтому летчиков учили отключаться в любых условиях: сидя в кресле, под звуки стрельбы или после большого количества кофеина.

Суть метода заключается в тотальном расслаблении тела и очистке разума. Весь процесс занимает около двух минут, но сам момент засыпания происходит на последних 10 секундах. Главное — четко следовать инструкции.

Как это работает: пошаговая инструкция

Чтобы уснуть за две минуты, нужно последовательно "выключить" свое тело.

  1. Расслабьте лицо. Это самый важный этап. Закройте глаза и медленно расслабьте все 43 мышцы лица. Особое внимание уделите лбу, щекам и челюсти. Язык должен быть расслаблен и просто лежать во рту.
  2. Опустите плечи. Постарайтесь опустить их так низко, как это возможно. Представьте, что напряжение стекает с них вниз. Затем расслабьте руки: сначала одну, потом другую.
  3. Выдохните. Сделайте глубокий выдох и расслабьте грудную клетку. С каждым вдохом и выдохом отпускайте напряжение.
  4. Отключите ноги. Расслабьте бедра, колени, икры и, наконец, ступни. Представьте, что ваши ноги становятся тяжелыми и ватными, словно проваливаются в кровать.

Когда тело полностью расслаблено, наступает самый сложный этап.

Правило десяти секунд

Физического расслабления недостаточно, нужно остановить внутренний диалог. Именно мысли о работе, кредитах или проблемах не дают нам уснуть.

Авторы методики предлагают три варианта действий, чтобы очистить разум на 10 секунд:

  1. Визуализация 1: Представьте, что вы лежите в каноэ посреди тихого озера. Над вами только чистое голубое небо.
  2. Визуализация 2: Представьте, что вы лежите в черном бархатном гамаке в абсолютно темной комнате.
  3. Мантра: Если картинки не помогают, начните мысленно повторять фразу "Не думай, не думай, не думай" в течение 10 секунд.

Как только вы сможете удержать это состояние пустоты, сон наступит мгновенно. Скептики могут сомневаться, но статистика утверждает: те, кто практикует этот метод регулярно в течение полутора месяцев, начинают засыпать по щелчку пальцев в любое время суток.

Шоу-бизнес в Telegram

25 января 2026, 15:46
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Медики назвали опасную позу во сне: многие так спят

Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения

Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения
С возрастом отношение к главному личному празднику меняется кардинально, и на это есть веские психологические основания. Общество приучило нас к стандартному сценарию: день рождения — это обязательно шумное застолье, гора подарков в глянцевой бумаге, тосты и натянутые улыбки.

Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс

Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс
Новое крупное исследование выявило неожиданную и тревожную закономерность, которая касается абсолютно всех. Мы привыкли думать, что старение — универсальный процесс, который одинаково затрагивает и мужчин, и женщин.

Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет

Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет
До окончательной смены энергий и наступления настоящего восточного Нового года осталось меньше месяца, и этот период станет решающим для многих. На календаре 2026 год.

Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав

Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав
Грядущая весна готовит будущим водителям настоящую революцию в процессе обучения, которая одних обрадует, а других заставит попотеть. Жизнь не стоит на месте, и система подготовки автомобилистов наконец-то решила догнать современные реалии.

Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день

Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день
Оказывается, у этого веселого праздника есть и другая, темная сторона, о которой наши предки знали очень хорошо. Для нас 25 января — это в первую очередь Татьянин день, шумный и веселый праздник всех студентов.

Выбор читателей

23/01ПтнОтчаялся: Иван Ургант сделал решающий шаг после двух лет забвения в России 23/01Птн"Боится, что не заработает": психолог раскрыла тайный смысл видеообращения Долиной 23/01ПтнВот почему вы болеете так тяжело: врач назвал главную причину затяжных простуд 25/01ВскДаже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 23/01ПтнУшла легенда, создавшая саундтрек эпохи: мир скорбит о величайшем музыканте современности 23/01ПтнНикаких машин и платных вузов: депутат Милонов объяснил, на что на самом деле нужно тратить маткапитал