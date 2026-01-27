Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну

Давняя загадка, связанная с рождением детей в семье знаменитого юмориста, получила неожиданное возможное объяснение благодаря комментариям в одном из телеграм-каналов.



Главная тайна, которая уже много лет окружает жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову, — это ее дети. И сын Ваган, и дочь Матильда появлялись на свет как будто из ниоткуда: публика ни разу не видела их мать беременной. Это породило стойкую и, казалось бы, единственно логичную версию — суррогатное материнство. Однако недавнее обсуждение в сети перевернуло все с ног на голову.

Тайна живота, которого не было

Обе беременности Татьяны прошли в режиме полной конспирации. Ни одной фотографии с округлившимся животом, ни одного намека на скорое пополнение. Именно это всегда и было главным аргументом в пользу версии о помощи суррогатной матери. Но, как оказалось, существует и другая, куда более интригующая версия событий.

"Она сама рожала": неожиданный инсайт из сети

В комментариях под постом одного из телеграм-каналов, где в очередной раз обсуждалась эта загадка, вдруг появился комментарий, который все изменил. Пользовательница, очевидно, владеющая инсайдерской информацией, написала:

"Кстати инсайт. Она сама рожала".

Это короткое сообщение взорвало обсуждение. Если Татьяна рожала сама, то как ей удалось так мастерски скрыть обе беременности от глаз всей страны?

ЭКО и строжайшая конспирация?

Ответом на этот вопрос, по мнению комментаторов, может быть сочетание современных медицинских технологий и железной дисциплины. В сети тут же родилась самая правдоподобная версия, объясняющая "невидимые" беременности.

Предполагается, что дети могли появиться на свет с помощью процедуры ЭКО. Такие беременности часто бывают долгожданными и протекают под особым контролем. Неудивительно, что женщина в таком положении может принять решение полностью "уйти в тень" на девять месяцев, чтобы избежать стресса, лишнего внимания и назойливых папарацци.

Таким образом, "живота, которого не было", на самом деле просто никто не видел, потому что Татьяна могла сознательно не появляться на публике в этот период. Эта версия, хоть и остается на уровне слухов, выглядит куда более интересной, чем простое объяснение с суррогатным материнством, и доказывает, что жена Петросяна — настоящий мастер конспирации.