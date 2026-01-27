Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Вторник 27 января

Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект"

Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект"
171

Громкий роман и внезапное расставание известного певца с юной спутницей оказались не драмой, а провалившейся коммерческой сделкой.

Недавнее расставание Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы наделало много шума. Поклонники гадали, что стало причиной разрыва: разница в возрасте или неготовность артиста к серьезным отношениям? Однако продюсер Леонид Дзюник в интервью Teleprogramma.org представил свою, куда более циничную версию. По его словам, никакой любви там и не было — речь идет о выгодном бизнес-проекте, который с треском провалился.

"Это все туфта, это все пиар"

Леонид Дзюник не скрывает, что с самого начала не верил в искренность этой истории. Он считает, что для звезды уровня Лепса такой пиар уже не особенно и нужен.

"Я еще, когда только это произошло, сказал, что это все туфта, это все пиар исключительный", — прямо заявил он.

Продюсер напомнил, что артист и без того постоянно находится в центре внимания, и поводы для этого бывают самые разные. "Он уже везде попиарился, где возможно. И со сцены падал, и многое другое делал", — отметил Дзюник. По его мнению, главной причиной этого союза была исключительно финансовая выгода.

"Как минимум 15-20 миллионов"

Самый острый вопрос — сколько же стоила эта сделка? По расчетам Дзюника, контракт, по которому Аврора Киба играла роль невесты и повсюду сопровождала артиста, мог обойтись ее семье в круглую сумму.

"Ну, думаю, как минимум миллионов 15-20", — оценил продюсер.

Эта внушительная сумма, по его мнению, была инвестицией в раскрутку молодой девушки. Однако, как уверяет Дзюник, эти вложения себя не оправдали.

"Не окупился проект"

Именно этот финансовый провал, по мнению продюсера, и стал причиной завершения громкого "романа". Он скептически оценивает итоги этого союза для Авроры.

"Что было сделано для этой девочки? 30 тысяч подписчиков у нее получилось... И это все. Ни песен, ни танцев, вообще ничего. Не окупился проект", — жестко подытожил Дзюник.

Он считает, что, не получив желаемого результата в виде взлета популярности девушки, стороны просто решили прекратить сотрудничество. Сам же Лепс, по мнению продюсера, от этого проекта ничего не потерял.

"Ты все здесь, как бы на месте, получил свои миллионы — радуйся и веселись", — заключил он, намекая, что артист получил и деньги, и очередную порцию внимания к своей персоне.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2026, 10:03
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Teleprogramma.org✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса

Певец Григорий Лепс.
Группа "Фабрика".
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов.
Певица Виктория Дайнеко.
Участники группы Artik & Asti Анна Дзюба и Артем Умрихин.
Телеведущая Яна Кошкина.
Телеведущая Юлия Барановская.
Певец Филипп Киркоров.

