ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"?

Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Вторник 27 января

14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова 18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 17:23Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни 16:06"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 15:36"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря 15:17От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве 14:14Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея 14:06[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане? 13:21Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 13:04В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году 12:39Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака 11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ 11:20Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку 11:18"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 10:17Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ 09:24Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров 09:08Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 08:41Смертельно больной Кушанашвили заговорил об окончании карьеры 04:05Наталья Бехтерева назвала место в организме, где живет душа: ответ неожиданный 00:20Семь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 21:11Врач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 18:52Одного спортзала мало: ученые нашли простой способ продлить жизнь 15:46Обнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 13:44Восемь тысяч школьников и студентов приняли участие в зимнем спортивном фестивале в "Лужниках" 13:30"Усадьбы Москвы": посещаем самые популярные площадки проекта 12:39Мудрость или усталость? 7 причин, почему счастливые люди перестают отмечать день рождения 09:50Мужской мозг стареет быстрее, но страшный диагноз чаще ставят женщинам: ученые раскрыли жестокий парадокс 06:28Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет 03:14Теорию разрешили "прогуливать"? С 1 марта кардинально меняются правила получения прав 00:47Даже не думайте делать это 25 января: чем обернется роковая ошибка в Татьянин день 21:31Желание есть мел, лед или землю – не причуда: врач назвала скрытый признак опасного заболевания
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"?

ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"?
164

Четыре фильма, сотни актеров и тысячи людей в массовке – эта картина Михаила Ершова стала одной из самых точных и монументальных хроник обороны Ленинграда. Но помните ли вы тех, кто стоял за кадром и в центре событий этой великой драмы?

Фильм "Блокада" создавался на протяжении семи лет и охватил события от начала войны до полного освобождения города. В нем реальные исторические личности соседствуют с вымышленными героями, чьи судьбы заставляли плакать миллионы зрителей. Это кино, которое проверяет нас на знание истории и умение сопереживать.

Предлагаем вам освежить в памяти кадры этой грандиозной киноленты. Вспомните ли вы фамилию главного героя-майора или автора книги, ставшей основой сценария? Проверьте себя прямо сейчас!

Вопросы

1. На основе чьего одноименного романа был написан сценарий к этой масштабной киноэпопее?

а) Даниила Гранина

б) Александра Чаковского

в) Юрия Бондарева

г) Константина Симонова

2. Кто исполнил роль легендарного маршала Георгия Жукова, став настоящим олицетворением воли к победе в этом фильме?

а) Михаил Ульянов

б) Владимир Меньшов

в) Василий Лановой

г) Борис Щербаков

3. Как звали главного вымышленного героя фильма, майора, через чью судьбу показана вся трагедия и героизм защитников города?

а) Звягинцев

б) Кузнецов

в) Соколов

г) Иванов

4. Сколько частей (фильмов) официально входит в состав киноэпопеи "Блокада"?

а) Две

б) Три

в) Четыре

г) Пять

5. По какому озеру пролегла знаменитая "Дорога жизни", строительство и работа которой детально показаны в одной из частей фильма?

а) Онежское

б) Ильмень

в) Ладожское

г) Чудское

6. Какой режиссер поставил все четыре части этой грандиозной картины на киностудии "Ленфильм"?

а) Сергей Бондарчук

б) Михаил Ершов

в) Юрий Озеров

г) Григорий Чухрай

7. Как называлась заключительная часть тетралогии, посвященная прорыву блокады в 1943 году?

а) "Ленинградский метроном"

б) "Операция "Искра"

в) "Прорыв"

г) "Январский гром"

8. Какой известный советский актер сыграл роль Иосифа Сталина, создав один из самых монументальных образов верховного главнокомандующего в этой ленте?

а) Бухути Закариадзе

б) Андро Кобаладзе

в) Яков Трипольский

г) Геловани Михаил

Правильные ответы

  1. б) Александр Чаковский. Именно его многотомный роман лег в основу сценария.

  2. а) Михаил Ульянов. Его исполнение роли Жукова считается классическим и наиболее достоверным.

  3. а) Звягинцев (Алексей Звягинцев, роль исполнил Юрий Соломин).

  4. в) Четыре. "Лужский рубеж", "Пулковский меридиан", "Ленинградский метроном" и "Операция "Искра".

  5. в) Ладожское. Сцены на Ладоге были одними из самых сложных при съемках.

  6. б) Михаил Ершов. Он посвятил этой работе многие годы жизни.

  7. б) "Операция "Искра". Это название исторической операции по прорыву блокады.

  8. в) Яков Трипольский. Его внешнее сходство и манера игры идеально вписались в стиль эпопеи.

Как ваши успехи? Если набрали 8 из 8 — вы не просто киноман, но и настоящий знаток истории.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2026, 13:28
Фото: кадр из фильма "Блокада"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю?

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

Тест: угадайте культовый мультфильм из СССР всего по 3 словам

ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни

"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни
Создательница одного из самых популярных юмористических шоу на ТВ призналась, что в ее жизни произошло радостное событие, которое станет одной из главных тем для ее новых монологов. Ирина Мягкова, креативный продюсер и ведущая шоу "Женский стендап", стала одной из первых зрительниц иммерсивного спектакля "Ромео и Джульетта.

Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае?

Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае?
Знаменитый шоумен обзавелся элитной недвижимостью в ОАЭ, но даже за такие деньги не все оказалось идеальным. Дмитрий Нагиев, известный своей любовью к качественной жизни, решил последовать тренду среди российских знаменитостей и обзавестись "запасным аэродромом" в теплых краях.

Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну

Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну
Давняя загадка, связанная с рождением детей в семье знаменитого юмориста, получила неожиданное возможное объяснение благодаря комментариям в одном из телеграм-каналов. Главная тайна, которая уже много лет окружает жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову, — это ее дети.

Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект"

Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект"
Громкий роман и внезапное расставание известного певца с юной спутницей оказались не драмой, а провалившейся коммерческой сделкой. Недавнее расставание Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы наделало много шума.

Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь

Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь
Новое исследование показало, что количество зубов во рту может быть более точным предсказателем будущего, чем многие медицинские анализы. Мы привыкли думать, что здоровье зубов — это вопрос красоты улыбки, свежего дыхания и возможности комфортно жевать.

Выбор читателей

26/01ПндПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой 25/01ВскОбнародован секретный способ уснуть за 120 секунд: работает в 99 случаях из 100 25/01ВскВрач назвала продукт №1 по содержанию железа: есть его категорически запрещено 26/01ПндСемь лет сплошных бед: что категорически нельзя делать 26 января в Ермилов день 26/01Пнд"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 27/01Втр "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить