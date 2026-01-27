ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"?

Четыре фильма, сотни актеров и тысячи людей в массовке – эта картина Михаила Ершова стала одной из самых точных и монументальных хроник обороны Ленинграда. Но помните ли вы тех, кто стоял за кадром и в центре событий этой великой драмы?



Фильм "Блокада" создавался на протяжении семи лет и охватил события от начала войны до полного освобождения города. В нем реальные исторические личности соседствуют с вымышленными героями, чьи судьбы заставляли плакать миллионы зрителей. Это кино, которое проверяет нас на знание истории и умение сопереживать.

Предлагаем вам освежить в памяти кадры этой грандиозной киноленты. Вспомните ли вы фамилию главного героя-майора или автора книги, ставшей основой сценария? Проверьте себя прямо сейчас!

Вопросы

1. На основе чьего одноименного романа был написан сценарий к этой масштабной киноэпопее?

а) Даниила Гранина

б) Александра Чаковского

в) Юрия Бондарева

г) Константина Симонова

2. Кто исполнил роль легендарного маршала Георгия Жукова, став настоящим олицетворением воли к победе в этом фильме?

а) Михаил Ульянов

б) Владимир Меньшов

в) Василий Лановой

г) Борис Щербаков

3. Как звали главного вымышленного героя фильма, майора, через чью судьбу показана вся трагедия и героизм защитников города?

а) Звягинцев

б) Кузнецов

в) Соколов

г) Иванов

4. Сколько частей (фильмов) официально входит в состав киноэпопеи "Блокада"?

а) Две

б) Три

в) Четыре

г) Пять

5. По какому озеру пролегла знаменитая "Дорога жизни", строительство и работа которой детально показаны в одной из частей фильма?

а) Онежское

б) Ильмень

в) Ладожское

г) Чудское

6. Какой режиссер поставил все четыре части этой грандиозной картины на киностудии "Ленфильм"?

а) Сергей Бондарчук

б) Михаил Ершов

в) Юрий Озеров

г) Григорий Чухрай

7. Как называлась заключительная часть тетралогии, посвященная прорыву блокады в 1943 году?

а) "Ленинградский метроном"

б) "Операция "Искра"

в) "Прорыв"

г) "Январский гром"

8. Какой известный советский актер сыграл роль Иосифа Сталина, создав один из самых монументальных образов верховного главнокомандующего в этой ленте?

а) Бухути Закариадзе

б) Андро Кобаладзе

в) Яков Трипольский

г) Геловани Михаил

Правильные ответы

б) Александр Чаковский. Именно его многотомный роман лег в основу сценария. а) Михаил Ульянов. Его исполнение роли Жукова считается классическим и наиболее достоверным. а) Звягинцев (Алексей Звягинцев, роль исполнил Юрий Соломин). в) Четыре. "Лужский рубеж", "Пулковский меридиан", "Ленинградский метроном" и "Операция "Искра". в) Ладожское. Сцены на Ладоге были одними из самых сложных при съемках. б) Михаил Ершов. Он посвятил этой работе многие годы жизни. б) "Операция "Искра". Это название исторической операции по прорыву блокады. в) Яков Трипольский. Его внешнее сходство и манера игры идеально вписались в стиль эпопеи.

Как ваши успехи? Если набрали 8 из 8 — вы не просто киноман, но и настоящий знаток истории.