Вторник 27 января

Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание

Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание
36

Лариса Гузеева нашла способ справляться с трудностями на работе. Ведущая показала, как ей удается снимать напряжение и находить утешение в сложные моменты.

Как оказалось, ее главным помощником стала любимая собака Жужа, которую она всегда берет с собой на съемки. В одном из своих постов в соцсетях Лариса рассказала о том, как порой накрывает обида, и как сложно справиться с негативными эмоциями, когда на работе не все идет гладко.

"Когда накрывает обида и тебе трудно справиться, а слезы размажут грим, а этого допустить нельзя — работа и что? Отвечаю: теплый живой компресс на затылок", — написала она.

Столь простое, но эффективное решение стало для нее настоящей находкой. Жужа, уютно устроившись у головы хозяйки, помогает Гузеевой чувствовать себя комфортно и спокойно.

На опубликованном снимке можно увидеть, как собака нежно прижалась к Ларисе. Юзеры не смогли остаться равнодушными к этому трогательному зрелищу. Отметился даже певец Александр Панайотов, который оставил сердечки в комментариях.

Ранее светские обозреватели выяснили, что брак Ларисы Гузеевой, судя по всему, оказался фикцией. По данным издания "КП", друзья ведущей сообщили, что телеведущая и ее супруг, ресторатор Игорь Бухаров, официально расторгли свой 20-летний союз еще в 2019 году.

Целых пять лет ведущая самого популярного шоу о поиске любви выходила в эфир, храня в секрете свой новый статус, но ни единым словом не обмолвилась об этом публично. Зачем же была нужна эта многолетняя игра в молчанку?

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2026, 18:26
Лариса Гузеева. Кадр: YouTube-канал "FAMETIME TV"
Соцсети✓ Надежный источник

