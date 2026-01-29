Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Среда 28 января

00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость 00:44День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня 21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год

Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год
188

В этот зимний день наши предки соблюдали строгие правила, нарушение которых, по старым поверьям, сулило серьезные перемены в жизни и могло полностью перевернуть привычный уклад семьи.

В народном календаре 29 января называют днем Петра-полукорма. Название это появилось неслучайно: считалось, что к этому моменту ровно половина зимних запасов еды для людей и корма для скота должна была остаться в закромах. Это своеобразный экватор зимы, когда хозяева проводили тщательную ревизию в своих подвалах и сараях. Если сена оставалось меньше половины, приходилось "затягивать пояса", чтобы дотянуть до первой весенней травы.

Этот день считался критическим для благополучия дома. Люди верили, что святой Петр обходит землю и проверяет, насколько рачительно хозяева распорядились дарами лета. Но материальные запасы — это лишь вершина айсберга, ведь существовали и куда более тонкие материи.

Почему опасно брать в руки веник

Одной из самых главных опасностей этого дня считалась обычная уборка. Казалось бы, что плохого в желании навести чистоту? Однако народные приметы строго запрещали мести пол в сторону выхода. Существовало поверье, что 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год, если вы случайно "выметете" удачу за порог вместе с пылью.

Особое внимание уделялось и самой метле. Если она стояла в углу грязной или сломанной, это сулило финансовые трудности. Считалось, что в этот день дом должен выглядеть опрятным, но без лишней суеты. Даже мелкий мусор старались не выносить до следующего утра, чтобы не спугнуть семейное счастье, которое, по легендам, очень чутко реагирует на любые перемены в энергетике жилища.

Но запреты на уборку — это далеко не все, о чем стоило беспокоиться жителям деревень.

Запрет на пустые полки и праздные разговоры

Еще одно важное ограничение касалось состояния кухни и погреба. Категорически запрещалось оставлять полки пустыми. Даже если запасов было немного, их нужно было красиво расставить, создавая видимость изобилия. Наши предки верили: пустота притягивает пустоту. Если 29 января в доме будет "шаром покати", то и весь следующий год придется провести в нужде.

Также в этот день не рекомендовалось:

  • Лениться и долго спать (считалось, что Петр-полукорм не любит бездельников);
  • Конфликтовать с близкими, особенно за обеденным столом;
  • Обижать домашних животных, так как они — главные индикаторы достатка;
  • Рассказывать о своих планах на будущее, чтобы их не "сглазили".

Интересно, что особое отношение было и к воде. Считалось, что нельзя оставлять открытыми емкости с питьем, иначе в них может поселиться нечистая сила, которая только и ждет момента, чтобы навредить домочадцам. А вы знали, что даже погода в этот день могла предсказать, каким будет лето?

Приметы погоды на 29 января

Наши предки были очень наблюдательны. По тому, как вела себя природа в день Петра-полукорма, они строили планы на весь сельскохозяйственный сезон.

Явление природыЧто это означало
Сильный морозЛето будет жарким и засушливым
Метель или вьюгаЖди дождливого и холодного лета
Красный закатСкоро ударят еще более крепкие морозы
Ветер с севераК затяжным холодам и поздней весне

Если в этот день солнце светило ярко, это считалось добрым знаком. Люди верили, что весна придет рано, а урожай будет богатым. Однако если на небе было пасмурно, готовились к затяжным холодам и экономили каждую горсть зерна.

Как провести этот день с пользой

Несмотря на обилие запретов, день Петра-полукорма — это отличное время для планирования. Это момент, когда нужно трезво оценить свои ресурсы, поставить цели на оставшуюся часть зимы и подумать о том, как встречать весну. Профессиональные этнографы отмечают, что такие дни помогали людям сохранять дисциплину и не поддаваться зимней меланхолии.

Главное — сохранять спокойствие и не вступать в споры. Вечер лучше провести в кругу семьи, за тихим ужином, обсуждая приятные моменты. Ведь, согласно поверьям, именно атмосфера в доме в этот день определяет, насколько щедрой будет судьба в ближайшие двенадцать месяцев.

Шоу-бизнес в Telegram

29 января 2026, 00:47
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае

Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае
54-летняя Лера Кудрявцева не перестает удивлять публику своим безупречным внешним видом. Ведущая никогда не скрывала своей любви к вкусной еде. Ее фигура каким-то чудным образом остается в идеальном состоянии. Юрист Катя Гордон рассказала, как Лера поддерживает свою стройность, не отказывая себе в гастрономических удовольствиях.

Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами

Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами
Цветы в кино могут олицетворять любовь, прощание, радость или даже трагедию. В советском кинематографе они часто использовались для усиления сюжета и создания запоминающихся образов.

Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно

Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно
Дима Билан поделился печальным известием, которое потрясло его поклонников. В доме исполнителя произошла трагедия — любимая шиншилла по кличке Плюша ушла их жизни в результате несчастного случая.

Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья

Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья
Лариса Долина появилась на прощании с известным телеведущим Александром Олейниковым. Примечательно, что певица не стала отвечать на вопросы журналистов о своей новой квартире. Репортер задал артистке прямой вопрос о том, в каком районе она планирует приобрести жилье.

Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем

Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем
Ольга Бузова и Ксения Бородина, ставшие известными благодаря проекту "Дом-2", неоднократно обменивались колкостями и упреками. В свежем разговоре с Лаурой Джугелией исполнительница хита "Мало половин" откровенно рассказала о давнем конфликте.

Выбор читателей

27/01ВтрНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 27/01Втр "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 28/01СрдГалкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 27/01ВтрЗаплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 27/01ВтрСекрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 27/01ВтрИзвестный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание