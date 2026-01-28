Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Среда 28 января

Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно

Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно
143

Дима Билан поделился печальным известием, которое потрясло его поклонников.

В доме исполнителя произошла трагедия — любимая шиншилла по кличке Плюша ушла их жизни в результате несчастного случая. Этот маленький пушистик прожил с артистом всего один год, но успел стать полноценным членом семьи певца.

События развивались драматично. В тот день Дима находился на работе, когда его питомец, по всей видимости, решил немного поразвлечься и выбрался из своей клетки. К сожалению, это привело к печальным последствиям: Плюша упала и получила серьезную травму.

Вернувшись домой, музыкант обнаружил своего любимца за музыкальным проигрывателем, где зверек, как оказалось, был в состоянии шока — у него была заметная рана на носу. Поначалу внешний вид Плюши не вызывал паники, поэтому Дима надеялся на лучшее.

Однако певец понимал, что необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, и сразу же повез шиншиллу в ветеринарную клинику. Из-за неблагоприятных погодных условий дорога заняла больше времени, чем ожидалось. Дима переживал за своего питомца и надеялся, что ветеринары смогут спасти Плюшу.

К сожалению, надежды не оправдались. В своем посте Билан рассказал о том, что врачи боролись за жизнь шиншиллы около четырех часов, но травмы оказались слишком тяжелыми. Диагноз — черепно-мозговая травма и отек головного мозга — стал для него настоящим ударом. "Не стало Плюши... Грустно", — написал подавленный артист.

Билан отметил, что делится этой трагедией не ради получения сочувствия или эмоций от своих поклонников. Он хочет предостеречь всех владельцев мелких животных от подобных ситуаций. Музыкант призвал обратить внимание на безопасность домашних питомцев и быть осторожными в их содержании.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2026, 18:05
Дима Билан. Фото: Феликс Грозданов
Дни.ру✓ Надежный источник

Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья

Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья
Лариса Долина появилась на прощании с известным телеведущим Александром Олейниковым. Примечательно, что певица не стала отвечать на вопросы журналистов о своей новой квартире. Репортер задал артистке прямой вопрос о том, в каком районе она планирует приобрести жилье.

Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем

Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем
Ольга Бузова и Ксения Бородина, ставшие известными благодаря проекту "Дом-2", неоднократно обменивались колкостями и упреками. В свежем разговоре с Лаурой Джугелией исполнительница хита "Мало половин" откровенно рассказала о давнем конфликте.

Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал

Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал
Психологи выделили несколько женских поведенческих сценариев, которые почти гарантированно ведут к разрыву, даже если поначалу все кажется идеальным. Наверняка вам знакома эта ситуация.

Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут

Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут
Оказывается, для борьбы с неприятным жжением в груди не нужны таблетки, а всего лишь одно простое действие после каждого приема пищи. Изжога — одна из самых распространенных проблем с пищеварением, которая может испортить удовольствие от любого, даже самого вкусного обеда.

Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки

Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки
В противостоянии западной судебной системы и международного фармацевтического гиганта Johnson&Johnson; открылась новая глава. В противостоянии западной судебной системы и международного фармацевтического гиганта Johnson&Johnson; открылась новая глава.

