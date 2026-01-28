Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно

Дима Билан поделился печальным известием, которое потрясло его поклонников.

В доме исполнителя произошла трагедия — любимая шиншилла по кличке Плюша ушла их жизни в результате несчастного случая. Этот маленький пушистик прожил с артистом всего один год, но успел стать полноценным членом семьи певца.

События развивались драматично. В тот день Дима находился на работе, когда его питомец, по всей видимости, решил немного поразвлечься и выбрался из своей клетки. К сожалению, это привело к печальным последствиям: Плюша упала и получила серьезную травму.

Вернувшись домой, музыкант обнаружил своего любимца за музыкальным проигрывателем, где зверек, как оказалось, был в состоянии шока — у него была заметная рана на носу. Поначалу внешний вид Плюши не вызывал паники, поэтому Дима надеялся на лучшее.

Однако певец понимал, что необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, и сразу же повез шиншиллу в ветеринарную клинику. Из-за неблагоприятных погодных условий дорога заняла больше времени, чем ожидалось. Дима переживал за своего питомца и надеялся, что ветеринары смогут спасти Плюшу.

К сожалению, надежды не оправдались. В своем посте Билан рассказал о том, что врачи боролись за жизнь шиншиллы около четырех часов, но травмы оказались слишком тяжелыми. Диагноз — черепно-мозговая травма и отек головного мозга — стал для него настоящим ударом. "Не стало Плюши... Грустно", — написал подавленный артист.

Билан отметил, что делится этой трагедией не ради получения сочувствия или эмоций от своих поклонников. Он хочет предостеречь всех владельцев мелких животных от подобных ситуаций. Музыкант призвал обратить внимание на безопасность домашних питомцев и быть осторожными в их содержании.