Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг

Поклонники певицы в Казахстане, с нетерпением ждавшие ее выступлений, получили крайне неприятные и неожиданные новости.



Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) была вынуждена объявить об экстренной отмене своих долгожданных концертов в Казахстане. Выступления, запланированные на 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане, не состоятся. Артистка лично вышла на связь со своими поклонниками в телеграм-канале и объяснила, что произошло, и причина оказалась весьма скандальной.

Что на самом деле произошло

По словам Натальи, вина за срыв мероприятий полностью лежит на принимающей стороне. Она рассказала, что организатор концертов в какой-то момент просто перестал выходить на связь, оставив и артистку, и ее команду в полном недоумении.

"Организатор перестал выходить на связь с моей командой и букинг-агентом. Мы сделали все, чтобы исправить ситуацию и встретиться с вами, но обстоятельства сильнее", — написала Глюкоза.

Судя по всему, исправить ситуацию без участия организатора оказалось невозможно, и единственным выходом стала полная отмена выступлений.

Помощь поклонникам и "черный список"

Певица не ограничилась простым заявлением. Чтобы помочь своим поклонникам и максимально прояснить ситуацию, она пошла на довольно резкий шаг: опубликовала контакты агентства и имя ответственного лица, с которым велись переговоры.

Кроме того, она заранее объяснила зрителям, как вернуть деньги за билеты. Наталья посоветовала обращаться напрямую по месту их приобретения. Это показывает, что, несмотря на неприятную ситуацию, артистка в первую очередь позаботилась о своей аудитории.

Недавние споры и странные танцы

Стоит отметить, что это не первый раз за последнее время, когда Глюкоза оказывается в центре обсуждений. Ранее певице пришлось комментировать неоднозначную реакцию публики на ее поведение во время выступлений.

Зрители строили догадки о причинах ее необычных движений на сцене. Однако, как объяснила сама артистка, в этом нет никакого секрета. Оказалось, что Глюкоза просто исполняет элементы контемпорари — современного танцевального стиля, который не всем оказался понятен.