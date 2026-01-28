Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Среда 28 января

10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость 00:44День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня 21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова 18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 17:23Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни 16:06"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 15:36"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря 15:17От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве 14:14Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея 14:06[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане? 13:21Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 13:04В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году 12:39Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака 11:36"Спорт без преград": в Москве пройдут соревнования для людей с ОВЗ 11:20Царицыно зимой: путешествие по сказочному парку 11:18"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 10:17Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ 09:24Редкие гости столицы: в Кусковском лесопарке заметили щуров 09:08Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг

Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг
137

Поклонники певицы в Казахстане, с нетерпением ждавшие ее выступлений, получили крайне неприятные и неожиданные новости.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) была вынуждена объявить об экстренной отмене своих долгожданных концертов в Казахстане. Выступления, запланированные на 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане, не состоятся. Артистка лично вышла на связь со своими поклонниками в телеграм-канале и объяснила, что произошло, и причина оказалась весьма скандальной.

Что на самом деле произошло

По словам Натальи, вина за срыв мероприятий полностью лежит на принимающей стороне. Она рассказала, что организатор концертов в какой-то момент просто перестал выходить на связь, оставив и артистку, и ее команду в полном недоумении.

"Организатор перестал выходить на связь с моей командой и букинг-агентом. Мы сделали все, чтобы исправить ситуацию и встретиться с вами, но обстоятельства сильнее", — написала Глюкоза.

Судя по всему, исправить ситуацию без участия организатора оказалось невозможно, и единственным выходом стала полная отмена выступлений.

Помощь поклонникам и "черный список"

Певица не ограничилась простым заявлением. Чтобы помочь своим поклонникам и максимально прояснить ситуацию, она пошла на довольно резкий шаг: опубликовала контакты агентства и имя ответственного лица, с которым велись переговоры.

Кроме того, она заранее объяснила зрителям, как вернуть деньги за билеты. Наталья посоветовала обращаться напрямую по месту их приобретения. Это показывает, что, несмотря на неприятную ситуацию, артистка в первую очередь позаботилась о своей аудитории.

Недавние споры и странные танцы

Стоит отметить, что это не первый раз за последнее время, когда Глюкоза оказывается в центре обсуждений. Ранее певице пришлось комментировать неоднозначную реакцию публики на ее поведение во время выступлений.

Зрители строили догадки о причинах ее необычных движений на сцене. Однако, как объяснила сама артистка, в этом нет никакого секрета. Оказалось, что Глюкоза просто исполняет элементы контемпорари — современного танцевального стиля, который не всем оказался понятен.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2026, 10:23
Наталья Чистякова-Ионова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек

Надежда Бабкина и пес Топаз Сергеевич. Фото: telegram / @nadezhda_babkina
Яна Поплавская и Николь. Фото: telegram / @yana_poplavskaya
Марина Юдашкина и Тагир. Фото: telegram / @MarinaYudashkina
Глюкоза и Сема. Фото: telegram / @glukozamusic

По теме

"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар
Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки

Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки
В противостоянии западной судебной системы и международного фармацевтического гиганта Johnson&Johnson; открылась новая глава. В противостоянии западной судебной системы и международного фармацевтического гиганта Johnson&Johnson; открылась новая глава.

После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов

После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов
Кажется, "черная полоса" в жизни народной артистки и не думает заканчиваться, на этот раз под угрозой оказалась ее заграничная недвижимость. Не успели утихнуть страсти вокруг скандального выселения Ларисы Долиной из ее московской квартиры, как над певицей нависла новая угроза.

Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины

Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины
Пока Примадонна в одиночестве находится на Кипре, ее муж вместе с сыном и дочерью отправился на элитный горнолыжный курорт. Семья Аллы Пугачевой уже более трех лет живет за границей.

"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето

"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето
"Дисциплина – мать порядка", – говорил товарищ Дынин, мечтая о лагере, где все ходят строем и прибавляют в весе по графику. Но помните ли вы, какой "смертельный номер" провернули пионеры, чтобы спасти своего друга от позорного возвращения домой? Фильм Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" — это не просто комедия, а тонкая сатира, которую в свое время едва не положили на полку.

Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость

Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость
В мире заговорили о новом смертельном вирусе, который сравнивают с Эболой, однако его главная опасность оказалась и его главной слабостью. Любая новость о появлении нового смертельного вируса неизбежно вызывает тревогу.

Выбор читателей

27/01ВтрНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 27/01Втр "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 26/01Пнд"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 26/01ПндФармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 26/01Пнд"Ты единственный": Волочкова сделала отчаянное обращение к Цискаридзе на фоне слухов о его свадьбе 26/01ПндГотовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака