Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки

В противостоянии западной судебной системы и международного фармацевтического гиганта Johnson&Johnson открылась новая глава. В конце января 2026 года отставной американский судья Фреда Вулфсон опубликовала рекомендацию, благодаря которой более 67 500 судебных дел могут добраться до первого слушания уже в нынешнем году. Иски связывают применение детской присыпки J&J и тяжелые заболевания у истцов, в том числе онкологию.

Что же написал судья? Фреда Вулфсон заявила, что оценка заявлений экспертов, выступающих в суде, должна быть проведена по нормам федерального законодательства США, описывающего требования к научным методам. С одной стороны, это означает, что часть исков автоматически будет отклонена — с 2020 года адвокаты и «эксперты» находили в присыпке тяжелые металлы, различные химические соединения и минералы, а также утверждали, что вдыхание детской присыпки может привести к раку яичников. Тут отставной судья встала на сторону J&J, все-таки требуя, чтобы показания экспертов перед рассмотрением процесса проходили хотя бы минимальную экспертизу.

Впрочем, ничего хорошего для компании рекомендация госпожи Вулфсон все же не несет. Еще в 2020 году, в самом начале судебного процесса, она встала на сторону истцов и их экспертов, разрешив связать в одном иске вред здоровью истца и применение детской присыпки через якобы найденный в продукте асбест. На этом пункте остановимся особо — через него отлично видно, что апелляция к федеральным стандартам научных исследований США, фактически, не меняет сложившуюся ситуацию в западной юриспруденции.

Асбест — это коммерческое название группы волокнистых минералов, до конца XX века активно применявшегося в строительстве, машиностроении и других сферах. В него входит несколько родственных минералов, существенно различающихся по характеру воздействия на организм человека. Так, амфиболовый асбест обладает устойчивостью к кислоте. Его микроскопические волокна, попадая в легкие человека, остаются там на долгие годы, провоцируя тяжелые заболевания. Сегодня он запрещен в большинстве стран мира.

Кроме амфиболов, существует хризотиловый асбест. Он не обладает устойчивостью к кислоте, и потому выводится из организма человека за короткий срок. Альвеолярные макрофаги, клетки-уборщики легких, растворяют волокно. Хризотиловый асбест сегодня используется во многих странах мира, но, все же, запрещен в Европейском союзе, а в США его использование существенно ограничено. Произошло это по экономическим причинам — в Европе нет крупных месторождений хризотила, а приобретение его у крупнейших производителей (Канады, Бразилии, России и Казахстана) ставило под угрозу интересы производителей синтетических аналогов из ЕС. Отметим, что международные организации, даже враждебно настроенные ко всем видам асбеста, все же допускают его использование, к примеру, как компонента для водопроводных труб — желудочно-кишечному тракту волокно, по их мнению, вреда не наносит (Асбест в питьевой воде. Всемирная организация здравоохранения, 2020).

Возвращаясь к делу Johnson&Johnson можно вспомнить, что «нулевое дело» в 2020 году началось из-за обнаружения нескольких волокон (их размер составляет несколько микрометров, они тоньше и легче человеческого волоса) в упаковках с тальком, приобретенных у онлайн-ритейлера. Для сравнения — о пагубном воздействии амфиболов узнали через статистику заболеваемости людей, контактировавших с амфиболами десятилетиями, причем воздействие было не только постоянным, но и весьма обширным. Как пример можно привести заболеваемость работников судоремонтных доков, чуть ли не руками работавших с амфиболовой изоляцией лет 20 каждый день.

Можно предположить, что судья Вулфсон встала на сторону истцов потому, что в США есть много работ о вреде асбеста. Раз они есть, значит теоретическая возможность их научной достоверности есть, а то, что это не подтверждается современными исследованиями — уже не юриста дело. Автор рекомендации в своем исследовании специально указывает на то, что раз есть исследования о вреде талька, значит, есть возможность и судебного иска. Насколько исследования соответствуют реальности документ, естественно, умалчивает.

Истерия вокруг асбеста стала удобным поводом для нападок на транснациональную корпорацию. Недавно в Британии было подано более 3000 исков сходного содержания — истцы утверждают, что тальковая присыпка привела к серьезным проблемам с их здоровьем. Впрочем, некоторые дела заканчиваются не так хорошо. В 2016 году спикер ассамблеи Нью-Йорка Шелдон Сильвер заработал около 3 млн. долларов на «асбестовых делах», помогая подделывать документы. При учете того, что в американской и европейской судебной системе «асбестовые дела» решаются практически в автоматическом режиме, у него получалось делать это довольно долго и успешно. В конце июля 2023 года американский город Либби в штате Монтана стал ареной эпической схватки местного судьи с Центром асбестообусловленных заболеваний (The Center for Asbestos Related Disease). Представитель закона постановил клинике выплатить более 6 млн долларов в качестве наказания за подделку данных по 337 случаям. Всего было обнаружено эпизодов мошенничества на сумму в 1,1 млн долларов, затем, согласно федеральному законодательству, объем ущерба умножили на 3 и добавили еще 2,6 млн долларов штрафов по сопутствующему ущербу. Ранее, в 2014 году Garlock Sealing Technologies получила исков на 1,3 млрд долларов, правда, потом выяснилось, что большинство из них были поддельные…

Кейс судьи Вулфсон является весьма показательным. Юрист отметает откровенно абсурдные, с её точки зрения, иски одной рукой, но другой создает легальную базу для реализации «асбестовой истерии». Вместо истины в суде фигурирует «индекс цитирования» научных работ, который далеко не всегда является мерилом адекватности исследования.