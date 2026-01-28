Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Вторник 27 января

День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня

День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня
34

В народном календаре эта дата считалась одной из самых мистических и опасных в году, когда любая ошибка могла обернуться бедой.

28 января православная церковь вспоминает преподобного Павла Фивейского, отшельника, прожившего в пустыне почти сто лет. Однако в народном сознании этот день был далек от святости. Его называли Днем колдунов и считали временем разгула темных сил. Наши предки верили, что именно в эту дату ведьмы и колдуны выходят "на охоту", чтобы передать свои знания ученикам и навредить простым людям.

Считалось, что в этот день человек становится особенно уязвимым для сглаза, порчи и болезней. Чтобы защитить себя и свою семью, существовал целый свод строгих запретов, которые нельзя было нарушать ни при каких обстоятельствах.

Главный запрет: не станьте мишенью

Основное правило Дня колдунов — стать "невидимкой" для зла. Наши предки были уверены, что нечистая сила в первую очередь цепляется к тем, кто выделяется или излучает сильные эмоции — как плохие, так и хорошие.

Категорически запрещалось:

  • Хвастаться. Рассказывать о своих успехах, деньгах или счастье считалось прямым приглашением для сглаза.
  • Ругаться и сквернословить. Любое злое слово, сказанное 28 января, по поверьям, возвращалось к говорящему в троекратном размере, принося с собой болезни и неудачи.
  • Носить неухоженную одежду. Грязь и неряшливость, по мнению предков, притягивали негативную энергию.

Нарушивший эти правила рисковал не просто испортить себе день, а надолго притянуть в свою жизнь полосу неудач.

Опасность может прийти в ваш дом

Особые предосторожности касались защиты жилища. В День колдунов следовало быть крайне осторожным с гостями.

  • Нельзя пускать в дом незнакомцев, особенно после захода солнца. Верили, что под видом случайного прохожего в дом может проникнуть нечисть.
  • Нельзя принимать подарки от малознакомых людей. Считалось, что через подарок в этот день легче всего навести порчу.

Если визита избежать не удавалось, после ухода гостя советовали незаметно перекрестить порог или прочитать короткую защитную молитву.

Странные, но важные запреты

Существовали и совсем необычные правила, которые сегодня могут показаться суеверием. Однако наши предки верили в их силу.

  • Нельзя плевать на землю. Считалось, что можно случайно попасть в нечистую силу, которая разозлится и жестоко отомстит.
  • Нельзя щелкать языком. Эта безобидная привычка, по поверьям, могла привести к болезням зубов и десен.

Чтобы уберечься от зла, 28 января советовали чаще стучать по дереву, а выходя из дома — мысленно просить защиты у своего ангела-хранителя. Считалось, что это создает вокруг человека невидимый щит, который не сможет пробить ни один колдун.

28 января 2026, 00:44
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

