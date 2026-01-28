Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Среда 28 января

Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость

162

В мире заговорили о новом смертельном вирусе, который сравнивают с Эболой, однако его главная опасность оказалась и его главной слабостью.

Любая новость о появлении нового смертельного вируса неизбежно вызывает тревогу. На этот раз в центре внимания оказался вирус "Нипах" — заболевание с шокирующе высоким уровнем смертности. Однако известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале проанализировал ситуацию и объяснил, почему, несмотря на пугающие характеристики, нам не стоит паниковать.

Что такое "Нипах" и где он живет?

"Нипах" — это действительно крайне опасный вирус, который по уровню угрозы ставят в один ряд с Эболой. Но у него есть одна важная особенность, которая играет нам на руку.

Его природный резервуар — это крыланы рода Pteropus, также известные как "летучие лисицы". Эти крупные летучие мыши, питающиеся фруктами, являются переносчиками вируса. И вот первая хорошая новость: на территории России их нет.

Почему нам не грозит эпидемия?

Даже если вирус будет завезен в страну туристами, его дальнейшее распространение крайне затруднено. Доктор Мясников подчеркивает, что "Нипах" очень плохо передается от человека к человеку. Для заражения нужен очень тесный и продолжительный контакт, как, например, при уходе за больным родственником.

Хотя, в отличие от Эболы, вирус может передаваться по воздуху, но только при очень близком контакте, а не "летая по всему помещению". Но главный фактор, который не даст ему разрастись в пандемию, — самый парадоксальный.

Главный парадокс: почему высокая смертность — это хорошо

Смертность от вируса "Нипах" составляет от 50 до 75%. Это чудовищные цифры. Но именно они, как ни странно, и являются нашим главным защитником от пандемии.

Доктор Мясников объясняет этот парадокс очень просто:

  • Вирус с такой высокой смертностью очень быстро делает свою жертву тяжело больной.
  • Человек выпадает из социума, он не может ходить на работу, ездить в транспорте и активно заражать других.

"Вирус так быстро убивает жертву, что широкое распространение маловероятно", — пишет врач.

Таким образом, "Нипах" — это серьезный вызов для госпитальной медицины, для врачей, которые будут работать с пациентами в больницах, но не для всего общества.

А что насчет вакцины?

И здесь у доктора Мясникова оптимистичный прогноз. Он напоминает, что от сходного по типу заболевания — японского энцефалита — уже давно существует эффективная вакцина. Он уверен, что и против "Нипаха" вакцина будет разработана в обозримом будущем.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2026, 03:50
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "О самом главном"
Telegram @drmyasnikov✓ Надежный источник

