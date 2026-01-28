После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов

Кажется, "черная полоса" в жизни народной артистки и не думает заканчиваться, на этот раз под угрозой оказалась ее заграничная недвижимость.



Не успели утихнуть страсти вокруг скандального выселения Ларисы Долиной из ее московской квартиры, как над певицей нависла новая угроза. Теперь она рискует лишиться элитной недвижимости в Латвии, и ситуация выглядит практически безвыходной. Для артистки, которая только что пережила потерю одного жилья, это может стать настоящим ударом.

Юрмала под замком

Как сообщил портал NRA, причиной новых проблем стали санкции Евросоюза. Под угрозой оказались две квартиры певицы в Юрмале, в престижном районе Дзинтари. Они расположены в элитном комплексе "Дзинтари Резиденция", а их совокупная стоимость оценивается примерно в 95 миллионов рублей.

Санкции ЕС фактически заморозили все действия с этой недвижимостью. Артистка оказалась в юридической ловушке.

Ловушка для собственника: почему она ничего не может сделать?

Ситуация выглядит как замкнутый круг. Из-за санкций Лариса Долина не может:

Оплатить коммунальные услуги и налоги за свои квартиры.

Продать эту недвижимость, чтобы избавиться от проблемного актива.

Схема, которая может привести к потере жилья, проста:

Поскольку платежи не проходят, начинает копиться внушительный долг. Когда сумма долга станет критической, управляющая компания или муниципалитет могут обратиться в суд. Суд, в свою очередь, может вынести решение о конфискации имущества в счет погашения задолженности.

По мнению адвокатов, даже попытка оплатить счета через третье лицо — не выход. Такие действия могут быть расценены как уголовное преступление за обход санкций. Единственный законный путь — подавать иск в суд против Латвии и оспаривать сами санкции, что является крайне сложным и долгим процессом.

Одна беда не приходит

Эта новость стала продолжением череды неудач, которые преследуют артистку. Напомним, что совсем недавно, 19 января 2026 года, завершилась ее битва за квартиру в Москве.

История началась летом прошлого года, когда Долина под влиянием мошенников продала свое жилье Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что в общей сложности аферисты выманили у певицы более 317 миллионов. Артистка пыталась оспорить сделку в суде и даже сначала выиграла дело, но Верховный суд в итоге оставил право собственности за покупательницей.

Похоже, 2026 год для певицы начался с серьезных испытаний, и чем закончится латвийская история, покажет только время.