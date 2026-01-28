"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето

"Дисциплина – мать порядка", – говорил товарищ Дынин, мечтая о лагере, где все ходят строем и прибавляют в весе по графику. Но помните ли вы, какой "смертельный номер" провернули пионеры, чтобы спасти своего друга от позорного возвращения домой?

Фильм Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" — это не просто комедия, а тонкая сатира, которую в свое время едва не положили на полку. Мы любим его за искренность, за нелепого мальчика с сачком и за гениальную игру Евгения Евстигнеева. Кажется, что мы знаем каждый кадр, но дьявол, как обычно, кроется в деталях.

Знаете ли вы, какой костюм был самым почетным на карнавале и какой диагноз поставили бабушке Иночкина его верные друзья? Предлагаем вам пройти наш "пионерский" тест и выяснить, достойны ли вы порции добавки в столовой. Будьте внимательны: некоторые вопросы могут заставить вас призадуматься так же крепко, как Дынина над планом мероприятий!

Вопросы

За какой именно проступок Костя Иночкин был официально изгнан из пионерского лагеря?

а) за кражу арбузов с соседнего огорода

б) за самовольное купание и заплыв на остров

в) за отказ есть манную кашу с комочками

г) за чтение запрещенных книг под одеялом

2. Каким показателем успешности лагеря был больше всего одержим товарищ Дынин?

а) количеством выученных пионерских песен

б) общим весом, который набрал отряд

в) скоростью завязывания галстуков

г) отсутствием синяков и ссадин у детей

3. Какую знаменитую фразу на протяжении всего фильма повторяет загадочный мальчик с сачком?

а) "а вы скоро домой поедете, а?"

б) "а че это вы тут делаете, а?"

в) "а когда обед принесут, а?"

г) "а Дынин про вас знает, а?"

4. Где именно прятался "нелегальный" Иночкин после того, как его выгнали, но он побоялся ехать к бабушке?

а) в шкафу в комнате вожатых

б) на чердаке главного корпуса

в) под трибуной на центральной площади лагеря

г) в кабинете врача в изоляторе

5, В какой костюм должна была нарядиться племянница важного начальника Митрофанова, чтобы стать "царицей полей"?

а) в костюм пшеницы

б) в костюм кукурузы

в) в костюм подсолнуха

г) в костюм сахарной свеклы

6. Кто из великих советских актеров исполнил роль начальника лагеря товарища Дынина, создав незабываемый образ бюрократа?

а) Юрий Никулин

б) Леонид Куравлев

в) Евгений Евстигнеев

г) Савелий Крамаров

7. Кем на самом деле работал дядя Митрофановой, которого так боялся и перед которым заискивал Дынин?

а) генералом авиации

б) крупным партийным чиновником

в) известным ученым-атомщиком

г) директором шоколадной фабрики

8. Каким невероятным способом Костя Иночкин в финале фильма преодолевает реку, чтобы не попасться на глаза бабушке?

а) переплывает ее под водой с трубкой

б) перелетает ее по воздуху

в) переходит ее вброд на ходулях

г) переезжает ее на спине вожатой

Правильные ответы

б) За самовольный заплыв на остров. "Когда я был маленьким, я тоже плавал за облака..." б) Общим весом. Дынин ежедневно сверял графики привеса в каждой группе. б) "а че это вы тут делаете, а?". Эта фраза стала визитной карточкой фильма. в) Под трибуной. Там друзья устроили ему настоящее секретное убежище. б) В костюм кукурузы. "Кукуруза — царица полей!" — главный лозунг той эпохи. в) Евгений Евстигнеев. Эта роль считается одной из лучших в его карьере. б) Крупным чиновником. Дынин надеялся, что родство с "верхами" поможет лагерю процветать. б) Перелетает ее по воздуху. Кадр с летящим над водой Иночкиным стал одним из самых запоминающихся.

Ну что, сколько баллов в вашем дневнике? Если 8 из 8 — вы настоящий почетный пионер! А если возникли сомнения, это отличный повод пересмотреть комедию всей семьей.