Среда 28 января

Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут

Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут
129

Оказывается, для борьбы с неприятным жжением в груди не нужны таблетки, а всего лишь одно простое действие после каждого приема пищи.

Изжога — одна из самых распространенных проблем с пищеварением, которая может испортить удовольствие от любого, даже самого вкусного обеда. Обычно, почувствовав знакомое жжение, мы тянемся за таблетками-антацидами, которые быстро гасят "пожар" в пищеводе. Однако врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб в беседе с Indian Express рассказал о простом и абсолютно бесплатном способе предотвратить изжогу, который работает лучше многих лекарств, сообщает RidLife.

Главная ошибка, которую совершают все

По словам доктора, основная причина кислотного рефлюкса — это то, что мы делаем сразу после еды. Сытно пообедав, большинство из нас стремится расслабиться: сесть в кресло перед телевизором или, что еще хуже, прилечь отдохнуть. Именно это и является роковой ошибкой.

Когда мы находимся в сидячем или лежачем положении, процессы пищеварения замедляются. Гравитация перестает помогать, и содержимое желудка, включая агрессивную кислоту, может легко проникнуть обратно в пищевод, вызывая то самое неприятное жжение.

Правило 10 минут: как это работает?

Так что же делать? Ответ доктора Салхаба гениален в своей простоте: после еды нужно встать и пойти на прогулку. Причем речь не идет о марафонских дистанциях или изнурительной ходьбе.

"Даже краткая 10-минутная прогулка способствует более быстрому удалению остатков пищи и желудочной кислоты из желудка", — объясняет врач.

Легкая физическая активность помогает пище быстрее продвигаться по пищеварительному тракту в правильном направлении — вниз, а не вверх. Это простое действие не дает кислоте застаиваться и подниматься в пищевод, тем самым предотвращая изжогу.

Не только от изжоги: еще два приятных бонуса

Кроме борьбы с рефлюксом, у короткой прогулки после еды есть и другие преимущества для пищеварения.

  • Уменьшение вздутия. Легкая активность стимулирует работу кишечника, помогая избавиться от чувства тяжести и вздутия.
  • Улучшение перистальтики. Прогулка также способствует более эффективному продвижению отходов по толстой кишке, что является отличной профилактикой запоров.

Так что в следующий раз после ужина не спешите на диван. Лучше подарите себе 10 минут здоровья на свежем воздухе — ваш желудок скажет вам спасибо.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2026, 11:18
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

