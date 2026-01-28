Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Среда 28 января

12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость 00:44День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня 21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова 18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 17:23Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни 16:06"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 15:36"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря 15:17От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве 14:14Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея 14:06[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане? 13:21Фармацевт посоветовал аналог? Доктор Мясников рассказал, почему это может быть привести к трагедии 13:04В Москве обновили 18 зданий с иониками в 2025 году
Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал

Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал
161

Психологи выделили несколько женских поведенческих сценариев, которые почти гарантированно ведут к разрыву, даже если поначалу все кажется идеальным.

Наверняка вам знакома эта ситуация. В начале отношений все выглядит прекрасно: взаимный интерес, химия, ощущение, что на этот раз точно повезло. А через несколько месяцев вы ловите себя на мысли, что постоянно участвуете в одних и тех же ссорах, чувствуете себя выжатым как лимон и не можете избавиться от странного чувства долга.

В практике психологов есть устойчивый набор женских поведенческих моделей, с которыми построить здоровое партнерство почти невозможно. Речь не о "плохих" женщинах, а о деструктивных паттернах, которые отравляют любые отношения. Клео.ру выделил эти 5 типов.

1. Любительница драмы

У нее все происходит "на максималках". Любая мелочь может стать трагедией вселенского масштаба. Не ответил на сообщение сразу — значит, что-то скрываешь. Не так посмотрел — значит, разлюбил. Спокойствие и стабильность в отношениях для нее — это не норма, а тревожный сигнал, что что-то пошло не так.

Драма здесь — не случайность, а способ чувствовать себя живой и нужной. В таких отношениях мужчина быстро превращается в пожарного: он постоянно тушит конфликты, оправдывается и что-то доказывает. Со временем приходит усталость и понимание, что без эмоциональных качелей вас для нее просто не существует.

2. Вечная жертва

У нее всегда кто-то виноват: бывшие — абьюзеры, родители — недолюбили, работа — выжимает все соки, а мир в целом несправедлив. И вот, наконец, появились вы — тот, кто должен ее понять и спасти.

Сначала это вызывает сочувствие и желание помочь. Потом — чувство ответственности. А в итоге — вину за то, что вы не смогли ее "исцелить". Такие отношения быстро превращаются в игру в одни ворота, где вы оказываетесь не партнером, а эмоциональной опорой без права на собственную слабость.

3. Та, кто постоянно сравнивает

Она не всегда делает это в лоб. Чаще это звучит как невинное "а вот у Маши муж…", или "нормальные мужчины обычно…". Вы вроде бы стараетесь, делаете все для нее, но ощущение, что вы участвуете в бесконечном соревновании, не покидает.

Сравнение — это тонкий способ контроля и обесценивания партнера. В таких отношениях невозможно расслабиться: вы либо соответствуете недостижимому идеалу, либо проиграли. Самое неприятное — планка постоянно поднимается. Проблема не в том, что вы "недостаточно хороши", а в том, что рядом с таким человеком невозможно быть просто собой.

4. Контролер под видом заботы

Она лучше знает, что вам надеть, с кем дружить и когда отдыхать. Все это подается под соусом любви и беспокойства о вас. Но по факту это — тотальная потребность все держать под контролем.

Со временем мужчина начинает чувствовать, что его взрослость и право на личные решения ставятся под сомнение. Любая попытка отстоять свои границы вызывает напряжение и конфликт. Отношения превращаются в систему микроменеджмента, где вы вроде бы главный, но все решения почему-то принимаются за вас.

5. Та, которая не знает, чего хочет

Сегодня она мечтает о совместном будущем и строит планы. Завтра — заявляет, что ей "нужно личное пространство". А послезавтра — обижается, что вы отдалились и стали менее вовлеченным.

Такой тип женщины постоянно сбивает с толку: ее сигналы противоречивы, правила игры меняются каждый день, а логика отсутствует. Мужчина находится в режиме "угадай мелодию" — и почти всегда ошибается. Построить что-то серьезное в таких условиях невозможно.

Почему эти отношения так затягивают?

Почти всегда — из-за сильных эмоций. Драма, спасательство, напряжение и попытки доказать свою ценность создают иллюзию глубокой связи. На деле это не близость, а эмоциональная перегрузка. Здоровые отношения выглядят куда спокойнее, но дают ощущение опоры, а не постоянного экзамена.

Как понять, что это тупик?

  • Если разговоры ничего не меняют.
  • Если вы все чаще чувствуете усталость, а не радость от общения.
  • Если быть собой становится сложнее, чем постоянно подстраиваться.

Если вы узнали свою ситуацию, скорее всего, это не "временный кризис", а несовместимость, которая со временем лишь усугубится.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2026, 12:28
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

