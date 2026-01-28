Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем

Ольга Бузова и Ксения Бородина, ставшие известными благодаря проекту "Дом-2", неоднократно обменивались колкостями и упреками.

В свежем разговоре с Лаурой Джугелией исполнительница хита "Мало половин" откровенно рассказала о давнем конфликте. По словам звезды, он стал результатом несовпадения характеров и жизненных ценностей.

Бузова отметила, что несмотря на долгие годы совместной работы, между ними так и не возникло настоящей дружбы. "Мы разные. Пробовали, но не подружились", — заявила она.

Ольга вспомнила, что была лишь на одном дне рождения Ксении и на ее свадьбе с Курбаном Омаровым. По словам артистки, работа не всегда ведет к дружеским отношениям.

"Она не мой человек, а я, как оказалось, точно не ее", — убеждена исполнительница.

Бузова никогда не сталкивалась с критикой со стороны коллег во время своего пребывания на телестройке. Однако после ее ухода в 2021 году ситуация изменилась. "Выяснилось, что у всех ко мне претензии, о которых я не знала", — возмущенно вспомнила она.

Особенно болезненным ударом для Ольги стало приглашение Давида Манукяна на ее место в шоу. Она считает, что продюсеры таким образом отомстили ей за внезапное увольнение. Реакция Ксении на эту ситуацию оказалась для Бузовой крайне неприятной. "Ты знаешь, как я умираю сейчас после расставания, а ты сидишь с моим бывшим парнем и меня обсуждаешь", — с заметной обидой поведала певица. Это стало последней каплей в их отношениях.

Ольга также поделилась переживаниями о том, как ей было сложно в 2021 году. Она столкнулась с множеством проблем: от увольнения из МХАТа до негативных комментариев Бородиной. "Я просто вычеркнула людей", — призналась она.

В прошлом году обе звезды вновь встретились на проекте "Сокровища император". Ольга отметила, что была рада видеть Ксению и отпустила старые обиды. Возможно, время и расстояние помогли им переосмыслить свои отношения и понять, что профессиональная жизнь не всегда совпадает с личной.