Среда 28 января

Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья

Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья
1

Лариса Долина появилась на прощании с известным телеведущим Александром Олейниковым. Примечательно, что певица не стала отвечать на вопросы журналистов о своей новой квартире.

Репортер задал артистке прямой вопрос о том, в каком районе она планирует приобрести жилье. Однако певица предпочла оставить этот вопрос без комментариев по существу.

"Нашли место, где задавать такие вопросы", — цитирует исполнительницу Life.

Интрига вокруг недвижимости Долиной возникла после того, как стало известно о продаже ее квартиры в Хамовниках. Сделка была завершена 19 января: удебные приставы официально передали ключи новой владелице, Полине Лурье.

Адвокат певицы подтвердила, что Лариса освободила жилье еще 5 января. При этом, как утверждается, новая собственница долгое время отказывалась принять ключи.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Полина Лурье планирует продолжить судебные тяжбы с народной артисткой, чтобы возместить все расходы, которые она понесла за время этой затяжной и скандальной истории. Как сообщила изданию "Известия" адвокат новой владелицы Светлана Свириденко, юристы уже готовят необходимые документы.

"Планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат", — заявила защитница. О каких именно суммах идет речь, пока не уточняется, но, учитывая длительность процесса и стоимость услуг юристов, цифры могут быть внушительными.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2026, 17:02
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
Life✓ Надежный источник

Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

