Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае

54-летняя Лера Кудрявцева не перестает удивлять публику своим безупречным внешним видом. Ведущая никогда не скрывала своей любви к вкусной еде. Ее фигура каким-то чудным образом остается в идеальном состоянии.

Юрист Катя Гордон рассказала, как Лера поддерживает свою стройность, не отказывая себе в гастрономических удовольствиях. Кудрявцева часто упоминает о борьбе с лишним весом, хотя многие поклонники уверяют ее, что с фигурой все в порядке. Тем не менее, сама Кудрявцева не всегда довольна своим телом и стремится к идеалу.

Однако, как выяснилось, телеведущая нашла уникальный способ совмещать любовь к еде и поддержание формы. Вместо популярных уколов, которые стали модными среди звезд, Лера предпочитает более естественный подход. По словам Кати Гордон, ее подруги, Кудрявцева открыла для себя "таблетки-********" (ироничное название слабительных средств — Прим. ред.), которые помогают ей не чувствовать угрызений совести после обильной трапезы.

"Весь шоу-бизнес сидит на уколах, а она предпочитает травки. У нее есть таблетки — ты поел, выпил таблетку, и как будто ничего не было", — рассказала Гордон в новом выпуске шоу "Пожалуйста, не рассказывай!" с Владимиром Маркони. Сама Лера подтвердила информацию, отметив, что купила эти таблетки в Дубае.

"Если я переела, то просто принимаю одну таблетку, и все нормально", — сообщила телеведущая.

Стоит отметить, что это не единственный момент, когда Катя раскрыла секреты своей подруги. В ходе того же шоу она также уличила Кудрявцеву во вранье о своих увлечениях. "Она часто говорит, что любит читать, но это не совсем правда. В основном она заимствует цитаты из соцсетей. На ее передачах знания не требуются — главное уметь кивать и плакать", — говорила Гордон.



