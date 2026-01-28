Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Среда 28 января

21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость 00:44День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня 21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова 18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае

Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае
35

54-летняя Лера Кудрявцева не перестает удивлять публику своим безупречным внешним видом. Ведущая никогда не скрывала своей любви к вкусной еде. Ее фигура каким-то чудным образом остается в идеальном состоянии.

Юрист Катя Гордон рассказала, как Лера поддерживает свою стройность, не отказывая себе в гастрономических удовольствиях. Кудрявцева часто упоминает о борьбе с лишним весом, хотя многие поклонники уверяют ее, что с фигурой все в порядке. Тем не менее, сама Кудрявцева не всегда довольна своим телом и стремится к идеалу.

Однако, как выяснилось, телеведущая нашла уникальный способ совмещать любовь к еде и поддержание формы. Вместо популярных уколов, которые стали модными среди звезд, Лера предпочитает более естественный подход. По словам Кати Гордон, ее подруги, Кудрявцева открыла для себя "таблетки-********" (ироничное название слабительных средств — Прим. ред.), которые помогают ей не чувствовать угрызений совести после обильной трапезы.

"Весь шоу-бизнес сидит на уколах, а она предпочитает травки. У нее есть таблетки — ты поел, выпил таблетку, и как будто ничего не было", — рассказала Гордон в новом выпуске шоу "Пожалуйста, не рассказывай!" с Владимиром Маркони. Сама Лера подтвердила информацию, отметив, что купила эти таблетки в Дубае.

"Если я переела, то просто принимаю одну таблетку, и все нормально", — сообщила телеведущая.

Стоит отметить, что это не единственный момент, когда Катя раскрыла секреты своей подруги. В ходе того же шоу она также уличила Кудрявцеву во вранье о своих увлечениях. "Она часто говорит, что любит читать, но это не совсем правда. В основном она заимствует цитаты из соцсетей. На ее передачах знания не требуются — главное уметь кивать и плакать", — говорила Гордон.


Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2026, 21:51
Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов
Шоу "Пожалуйста, не рассказывай!"✓ Надежный источник

По теме

Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная

Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой
Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами

Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами
Цветы в кино могут олицетворять любовь, прощание, радость или даже трагедию. В советском кинематографе они часто использовались для усиления сюжета и создания запоминающихся образов.

Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно

Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно
Дима Билан поделился печальным известием, которое потрясло его поклонников. В доме исполнителя произошла трагедия — любимая шиншилла по кличке Плюша ушла их жизни в результате несчастного случая.

Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья

Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья
Лариса Долина появилась на прощании с известным телеведущим Александром Олейниковым. Примечательно, что певица не стала отвечать на вопросы журналистов о своей новой квартире. Репортер задал артистке прямой вопрос о том, в каком районе она планирует приобрести жилье.

Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем

Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем
Ольга Бузова и Ксения Бородина, ставшие известными благодаря проекту "Дом-2", неоднократно обменивались колкостями и упреками. В свежем разговоре с Лаурой Джугелией исполнительница хита "Мало половин" откровенно рассказала о давнем конфликте.

Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал

Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал
Психологи выделили несколько женских поведенческих сценариев, которые почти гарантированно ведут к разрыву, даже если поначалу все кажется идеальным. Наверняка вам знакома эта ситуация.

Выбор читателей

27/01ВтрНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 27/01Втр "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 27/01ВтрЗаплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 28/01СрдГалкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 26/01ПндТест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 27/01ВтрСекрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь