Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме

В современном мире тревога и плохое настроение стали нашими постоянными спутниками. Мы ищем спасение в медитациях, спорте или даже лекарствах, но часто забываем о самом доступном и приятном способе "перезагрузки". По информации из блога врача-эндокринолога Зухры Павловой, прослушивание музыки на протяжении всего 24 минут в день может заметно снизить уровень тревоги.
И это не просто слова, а результаты клинического исследования.
Как это работает на самом деле?
Когда вы включаете любимый трек, вы не просто наслаждаетесь мелодией. В этот момент ваш мозг и гормональная система запускают целую цепочку реакций, которые помогают организму расслабиться.
Что происходит внутри нас:
- Снижается уровень кортизола. Это главный гормон стресса, и музыка помогает его "обезвредить".
- Активнее вырабатывается дофамин. Его еще называют гормоном удовольствия и мотивации, именно он дарит нам хорошее настроение.
- Замедляется пульс и дыхание. Все тело получает сигнал: "опасности нет, можно выдохнуть" и переходит в более спокойный режим.
Проще говоря, музыка — это не просто фон, а мощный инструмент, который помогает успокоить нервную систему и легче справляться с эмоциями.
Подойдет любая песня из плейлиста?
В исследовании ученые использовали специальную музыку с заданным ритмом. Но, по словам доктора Павловой, похожий эффект можно получить и от обычных треков. Лучше всего для этой цели подходят:
- Инструментальная музыка
- Эмбиент
- Lo-fi
- Минимализм
Главное условие — ровный, повторяющийся ритм без резких скачков и агрессивных перепадов. Такая музыка помогает мозгу переключиться и устроить себе позитивную "перезагрузку", особенно в тяжелый день. Так что не стесняйтесь включать любимые спокойные треки по утрам — это не пустая трата времени, а полезная привычка.
Важное предупреждение: не навредите себе
Несмотря на всю пользу, важно помнить о безопасности. Длительное прослушивание музыки в наушниках, особенно внутриканальных ("капельках"), может нанести вред слуху.
Врач советует соблюдать простые правила:
- Обязательно регулярно чистить свою гарнитуру.
- По возможности дома заменять наушники на колонки.
Это позволит вам наслаждаться всеми преимуществами музыки без риска для здоровья.