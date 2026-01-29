Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Четверг 29 января

03:32Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость 00:44День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня 21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото
Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи

74

Попытки Аллы Пугачевой продать свое знаменитое подмосковное поместье столкнулись с неожиданной и очень серьезной проблемой.

Семья Аллы Пугачевой уже несколько месяцев активно пытается избавиться от элитной недвижимости в подмосковном Солнечногорске. Однако продажа знаменитой дачи, оформленной на внука певицы Никиту Преснякова, идет совсем не так гладко, как хотелось бы. Как рассказала риелтор Юлия Юсова в комментарии для "Комсомольской правды", цена особняка недавно рухнула еще на 10 миллионов рублей, и виной всему — громкий скандал с незаконной постройкой.

Камнем преткновения стал пирс

Главной проблемой, которая отпугивает потенциальных покупателей, стал личный пирс певицы на Истринском водохранилище. Накануне стало известно, что Росприроднадзор потребовал снести этот объект.

Как оказалось, пирс был построен с целым рядом нарушений:

  • Он не зарегистрирован должным образом.
  • У него нет необходимых сертификатов безопасности.
  • Он не внесен в реестр Ростехнадзора.

Такой "багаж" юридических проблем оказался для рынка элитной недвижимости настоящим стоп-сигналом.

"Существенно сдерживает интерес": что говорят риелторы

Эксперт по недвижимости Юлия Юсова подтвердила, что наличие таких нерешенных споров с государственными органами — худшая антиреклама для объекта.

"На мой взгляд, наличие незавершенных споров с природоохранными органами может существенно сдерживать интерес потенциальных покупателей", — констатировала риелтор.

Более того, по ее словам, ситуация может зайти еще дальше. Вполне вероятно, что особняк и вовсе придется снять с продажи до тех пор, пока все проблемы с незаконным пирсом не будут полностью решены. А это может занять неопределенное время.

От 152 до 115 миллионов: как таяла цена

Проблемы с пирсом — это вишенка на торте в череде неудач с продажей этого поместья. Цена на него снижается уже не в первый раз.

Изначально дачу выставили на продажу за внушительные 152 миллиона рублей. Однако покупателей не нашлось, и ценник начал последовательно падать: сначала до 130 миллионов, затем до 125, а теперь, на фоне скандала, — до 115 миллионов рублей. Похоже, пока судьба пирса не будет решена, найти нового хозяина для знаменитого особняка будет практически невозможно.

29 января 2026, 03:32
"КП"✓ Надежный источник

