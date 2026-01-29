Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи

Попытки Аллы Пугачевой продать свое знаменитое подмосковное поместье столкнулись с неожиданной и очень серьезной проблемой.



Семья Аллы Пугачевой уже несколько месяцев активно пытается избавиться от элитной недвижимости в подмосковном Солнечногорске. Однако продажа знаменитой дачи, оформленной на внука певицы Никиту Преснякова, идет совсем не так гладко, как хотелось бы. Как рассказала риелтор Юлия Юсова в комментарии для "Комсомольской правды", цена особняка недавно рухнула еще на 10 миллионов рублей, и виной всему — громкий скандал с незаконной постройкой.

Камнем преткновения стал пирс

Главной проблемой, которая отпугивает потенциальных покупателей, стал личный пирс певицы на Истринском водохранилище. Накануне стало известно, что Росприроднадзор потребовал снести этот объект.

Как оказалось, пирс был построен с целым рядом нарушений:

Он не зарегистрирован должным образом.

У него нет необходимых сертификатов безопасности.

Он не внесен в реестр Ростехнадзора.

Такой "багаж" юридических проблем оказался для рынка элитной недвижимости настоящим стоп-сигналом.

"Существенно сдерживает интерес": что говорят риелторы

Эксперт по недвижимости Юлия Юсова подтвердила, что наличие таких нерешенных споров с государственными органами — худшая антиреклама для объекта.

"На мой взгляд, наличие незавершенных споров с природоохранными органами может существенно сдерживать интерес потенциальных покупателей", — констатировала риелтор.

Более того, по ее словам, ситуация может зайти еще дальше. Вполне вероятно, что особняк и вовсе придется снять с продажи до тех пор, пока все проблемы с незаконным пирсом не будут полностью решены. А это может занять неопределенное время.

От 152 до 115 миллионов: как таяла цена

Проблемы с пирсом — это вишенка на торте в череде неудач с продажей этого поместья. Цена на него снижается уже не в первый раз.

Изначально дачу выставили на продажу за внушительные 152 миллиона рублей. Однако покупателей не нашлось, и ценник начал последовательно падать: сначала до 130 миллионов, затем до 125, а теперь, на фоне скандала, — до 115 миллионов рублей. Похоже, пока судьба пирса не будет решена, найти нового хозяина для знаменитого особняка будет практически невозможно.