Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Четверг 29 января

12:04Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства 11:41ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу 11:15"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы 10:55Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт 10:28Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов 10:27"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой 09:48Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию 09:21"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 08:41Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме 06:28Стало известно, кто занял элитную недвижимость после Долиной 03:32Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость 00:44День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня 21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства

Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства
43

Миллионы людей тратят деньги на полезные бактерии в надежде улучшить здоровье, но часто не получают никакого эффекта.

Полки аптек и магазинов заставлены баночками с пробиотиками. Нам обещают, что они восстановят кишечник после антибиотиков, укрепят иммунитет и наладят пищеварение. Мы покупаем, пьем, но зачастую не видим результата. В чем же дело? Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале объяснил, что большинство из нас совершает одну и ту же ошибку, выбирая не тот состав.

Микробиом: хрупкий мир внутри нас

Для начала нужно понять, с чем мы имеем дело. По словам доктора Мясникова, наш микробиом — это сложнейшая экосистема, которая во многом определяет наше здоровье. Но этот внутренний мир очень легко разрушить.

Главные враги нашего микробиома:

  • Неправильное питание;
  • Сидячий образ жизни;
  • Антибиотики и другие лекарства.

Когда эта система нарушена, один из способов ее восстановить — принять правильные пробиотики. И ключевое слово здесь — "правильные".

Не просто бактерии, а эффективный дуэт

Главная ошибка, которую мы совершаем, — это покупка любого препарата с надписью "пробиотик". Мы смотрим на количество штаммов, но редко вникаем в суть. А секрет, по словам Мясникова, кроется в правильной комбинации компонентов.

Самым эффективным сочетанием для защиты и восстановления он называет "Бифидобактерии + Лизоцим".

Почему именно такой дуэт?

  1. Бифидобактерии — это "фундамент", основные полезные бактерии, которые нам нужны. Но чтобы они прижились и начали работать, им нужна помощь.
  2. Лизоцим — это их "телохранитель" и "помощник". Это природный фермент, который действует как легкий антисептик. Он создает в кишечнике благоприятную среду: подавляет вредные микроорганизмы, но при этом совершенно не трогает полезные бифидобактерии.

Проще говоря, лизоцим расчищает площадку для "хороших парней" и помогает им лучше прижиться в нашей индивидуальной экосистеме. Без такой поддержки бифидобактерии могут просто пройти транзитом, не принеся никакой пользы.

На что смотреть на упаковке?

Итак, чтобы не выбросить деньги на ветер, при выборе пробиотика нужно обращать внимание не только на название.

  • Ищите в составе: сочетание бифидобактерий (Bifidobacterium) и лизоцима (Lysozyme).
  • Обращайте внимание на концентрацию: важно, чтобы полезных бактерий было достаточное количество (измеряется в КОЕ или CFU).

Поэтому в следующий раз, выбирая пробиотик, не поленитесь прочитать состав на обратной стороне упаковки. Возможно, именно там скрывается секрет его эффективности.

Шоу-бизнес в Telegram

29 января 2026, 12:04
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "Доктор Мясников"
Telegram @drmyasnikov✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

По теме

Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость

"Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу

ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу
Мы привыкли цитировать классиков и узнавать их по портретам на обложках книг. Но сможете ли вы безошибочно назвать их по имени-отчеству. Предлагаем вам пройти этот короткий, но коварный экзамен на знание "великих и могучих".

"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой

"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой
Знаменитая телеведущая сделала неожиданное признание о самом сокровенном, раскрыв, что была в одном шаге от материнства после болезненного расставания. Ольга Бузова всегда была предельно откровенна со своей аудиторией, но ее недавнее интервью заставило поклонников посмотреть на переживания звезды под совершенно новым углом.

"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой

"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой
Громкое расставание знаменитого певца и Авроры Кибы оказалось лишь первым актом куда более запутанной личной драмы. Новость о том, что 61-летний Григорий Лепс разорвал помолвку со своей юной избранницей Авророй Кибой, стала для многих настоящей неожиданностью.

Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме

Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме
Оказывается, для борьбы с ежедневным стрессом существует простой и приятный "рецепт", который займет у вас меньше получаса. В современном мире тревога и плохое настроение стали нашими постоянными спутниками.

Стало известно, кто занял элитную недвижимость после Долиной

Стало известно, кто занял элитную недвижимость после Долиной
Престижный отель, где недавно отдыхала Лариса Долина, недолго пустовал, и имя новой гостьи говорит о многом. Похоже, в российском шоу-бизнесе появился новый негласный маркер успеха — отдых в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби.

Выбор читателей

28/01СрдГалкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 27/01ВтрЗаплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 27/01ВтрИзвестный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 28/01СрдПосле скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 27/01ВтрВ разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 27/01Втр"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни