Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства

Миллионы людей тратят деньги на полезные бактерии в надежде улучшить здоровье, но часто не получают никакого эффекта.



Полки аптек и магазинов заставлены баночками с пробиотиками. Нам обещают, что они восстановят кишечник после антибиотиков, укрепят иммунитет и наладят пищеварение. Мы покупаем, пьем, но зачастую не видим результата. В чем же дело? Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале объяснил, что большинство из нас совершает одну и ту же ошибку, выбирая не тот состав.

Микробиом: хрупкий мир внутри нас

Для начала нужно понять, с чем мы имеем дело. По словам доктора Мясникова, наш микробиом — это сложнейшая экосистема, которая во многом определяет наше здоровье. Но этот внутренний мир очень легко разрушить.

Главные враги нашего микробиома:

Неправильное питание;

Сидячий образ жизни;

Антибиотики и другие лекарства.

Когда эта система нарушена, один из способов ее восстановить — принять правильные пробиотики. И ключевое слово здесь — "правильные".

Не просто бактерии, а эффективный дуэт

Главная ошибка, которую мы совершаем, — это покупка любого препарата с надписью "пробиотик". Мы смотрим на количество штаммов, но редко вникаем в суть. А секрет, по словам Мясникова, кроется в правильной комбинации компонентов.

Самым эффективным сочетанием для защиты и восстановления он называет "Бифидобактерии + Лизоцим".

Почему именно такой дуэт?

Бифидобактерии — это "фундамент", основные полезные бактерии, которые нам нужны. Но чтобы они прижились и начали работать, им нужна помощь. Лизоцим — это их "телохранитель" и "помощник". Это природный фермент, который действует как легкий антисептик. Он создает в кишечнике благоприятную среду: подавляет вредные микроорганизмы, но при этом совершенно не трогает полезные бифидобактерии.

Проще говоря, лизоцим расчищает площадку для "хороших парней" и помогает им лучше прижиться в нашей индивидуальной экосистеме. Без такой поддержки бифидобактерии могут просто пройти транзитом, не принеся никакой пользы.

На что смотреть на упаковке?

Итак, чтобы не выбросить деньги на ветер, при выборе пробиотика нужно обращать внимание не только на название.

Ищите в составе: сочетание бифидобактерий (Bifidobacterium) и лизоцима (Lysozyme).

Обращайте внимание на концентрацию: важно, чтобы полезных бактерий было достаточное количество (измеряется в КОЕ или CFU).

Поэтому в следующий раз, выбирая пробиотик, не поленитесь прочитать состав на обратной стороне упаковки. Возможно, именно там скрывается секрет его эффективности.