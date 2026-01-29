Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше

Оказывается, у людей, состоящих в браке, есть неочевидное преимущество перед одинокими, которое буквально продлевает им жизнь.



Мы привыкли думать, что брак — это про любовь, романтику и совместное ведение быта. Однако, как сообщает RidLife, психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, что у семейной жизни есть и другой, куда более прагматичный бонус. По ее словам, люди, находящиеся в официальных отношениях, живут значительно дольше одиноких, и дело тут не только в душевной поддержке.

Штамп в паспорте или эликсир жизни?

Специалист сослалась на данные крупного исследования, которое проводилось в одной из азиатских стран и охватило более 600 тысяч человек. Результаты оказались весьма убедительными.

Выяснилось, что риск преждевременной смерти от любых причин у неженатых и незамужних людей примерно на 15% выше, чем у тех, кто состоит в браке. Причем эта закономерность сохранялась независимо от возраста и образа жизни участников.

Но почему так происходит? Неужели штамп в паспорте обладает какой-то магической силой? Ответ оказался куда более приземленным.

Так в чем же секрет?

Ирина Крашкина объяснила, что все дело в бытовых привычках и взаимном контроле. Семейные пары, как правило, ведут более здоровый и упорядоченный образ жизни.

Питание. Супруги чаще предпочитают домашнюю и более здоровую еду, чем одинокие люди, склонные к перекусам и фастфуду.

Вредные привычки. В браке люди менее склонны к курению и злоупотреблению алкоголем.

Забота о здоровье. Семейные люди чаще посещают врачей и более ответственно следуют их рекомендациям.

Именно последний пункт, по мнению психотерапевта, играет ключевую роль.

Персональный "контролер" здоровья

Часто один из супругов берет на себя роль "вдохновителя" здорового образа жизни. Именно он напоминает о необходимости записаться к врачу, следит за приемом лекарств, поддерживает стремление заняться спортом или бросить курить.

По сути, в браке у человека появляется личный "менеджер по здоровью", который не дает расслабиться и махнуть на себя рукой. Эта взаимная ответственность и забота, по мнению Ирины Крашкиной, и являются тем самым "эликсиром", который дарит семейным людям дополнительные годы жизни.