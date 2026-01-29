Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Четверг 29 января

14:12Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше 13:13"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам 12:40"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России 12:04Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства 11:41ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу 11:15"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы 10:55Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт 10:28Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов 10:27"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой 09:48Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию 09:21"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 08:41Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме 06:28Вскрылось, кто занял элитную недвижимость после Долиной 03:32Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость 00:44День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня 21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО
Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше

Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше
113

Оказывается, у людей, состоящих в браке, есть неочевидное преимущество перед одинокими, которое буквально продлевает им жизнь.

Мы привыкли думать, что брак — это про любовь, романтику и совместное ведение быта. Однако, как сообщает RidLife, психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, что у семейной жизни есть и другой, куда более прагматичный бонус. По ее словам, люди, находящиеся в официальных отношениях, живут значительно дольше одиноких, и дело тут не только в душевной поддержке.

Штамп в паспорте или эликсир жизни?

Специалист сослалась на данные крупного исследования, которое проводилось в одной из азиатских стран и охватило более 600 тысяч человек. Результаты оказались весьма убедительными.

Выяснилось, что риск преждевременной смерти от любых причин у неженатых и незамужних людей примерно на 15% выше, чем у тех, кто состоит в браке. Причем эта закономерность сохранялась независимо от возраста и образа жизни участников.

Но почему так происходит? Неужели штамп в паспорте обладает какой-то магической силой? Ответ оказался куда более приземленным.

Так в чем же секрет?

Ирина Крашкина объяснила, что все дело в бытовых привычках и взаимном контроле. Семейные пары, как правило, ведут более здоровый и упорядоченный образ жизни.

  • Питание. Супруги чаще предпочитают домашнюю и более здоровую еду, чем одинокие люди, склонные к перекусам и фастфуду.
  • Вредные привычки. В браке люди менее склонны к курению и злоупотреблению алкоголем.
  • Забота о здоровье. Семейные люди чаще посещают врачей и более ответственно следуют их рекомендациям.

Именно последний пункт, по мнению психотерапевта, играет ключевую роль.

Персональный "контролер" здоровья

Часто один из супругов берет на себя роль "вдохновителя" здорового образа жизни. Именно он напоминает о необходимости записаться к врачу, следит за приемом лекарств, поддерживает стремление заняться спортом или бросить курить.

По сути, в браке у человека появляется личный "менеджер по здоровью", который не дает расслабиться и махнуть на себя рукой. Эта взаимная ответственность и забота, по мнению Ирины Крашкиной, и являются тем самым "эликсиром", который дарит семейным людям дополнительные годы жизни.

29 января 2026, 14:12
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

