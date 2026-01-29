Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Четверг 29 января

09:21"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 08:41Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме 06:28Стало известно, кто занял элитную недвижимость после Долиной 03:32Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость 00:44День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня 21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой

"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой
6

Громкое расставание знаменитого певца и Авроры Кибы оказалось лишь первым актом куда более запутанной личной драмы.

Новость о том, что 61-летний Григорий Лепс разорвал помолвку со своей юной избранницей Авророй Кибой, стала для многих настоящей неожиданностью. Публика гадала: что пошло не так в отношениях пары, которая еще недавно выглядела абсолютно счастливой? Однако, как оказалось, причина кроется не в ссоре с невестой, а в чувствах артиста к совсем другой женщине.

Похоже, Лепс действительно решил наладить свою личную жизнь, как и обещал, но выбрал для этого самый неожиданный путь.

Неожиданный поворот: дело не в Авроре

Как рассказали в окружении артиста, разрыв с молодой возлюбленной был не спонтанным решением, а продуманным шагом на пути к совершенно другой цели. Григорий Лепс решил вернуть свою бывшую жену Анну Шаплыкову, с которой развелся несколько лет назад. Именно этот план и стал причиной громкого расставания.

"Гриша все еще любит Анну"

По словам приятеля певца, чувства Лепса к матери его детей так и не угасли. Все это время он продолжал заботиться о ней, но воссоединению мешал один очевидный фактор — наличие новой пассии.

"Гриша все еще любит Анну. Она – мать его детей. Он ей и дом купил, и помогал много, но наличие Авроры рядом не способствовало сближению. Да и самой Авроре эта игра надоела", — сообщил источник из близкого окружения артиста.

Судя по этой фразе, молодая невеста понимала, что ее роль в этой истории была временной, и в какой-то момент просто устала быть частью чужого плана по возвращению в семью.

Теперь все встало на свои места

Это признание проливает свет на недавние загадочные заявления самого Лепса. Когда певец говорил, что собирается "наладить личную жизнь", многие думали, что речь идет о скорой свадьбе с Авророй. Теперь же становится очевидно, что под "налаживанием" он подразумевал не создание новой семьи, а попытку восстановить старую.

Похоже, история с молодой невестой официально закончена, и теперь Григорий Викторович бросит все силы на то, чтобы вернуть расположение бывшей супруги.

Шоу-бизнес в Telegram

29 января 2026, 09:21
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: Дни.ру / Феликс Гроздановй
Telegram / @Ego_svita✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект"

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой
Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме

Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме
Оказывается, для борьбы с ежедневным стрессом существует простой и приятный "рецепт", который займет у вас меньше получаса. В современном мире тревога и плохое настроение стали нашими постоянными спутниками.

Стало известно, кто занял элитную недвижимость после Долиной

Стало известно, кто занял элитную недвижимость после Долиной
Престижный отель, где недавно отдыхала Лариса Долина, недолго пустовал, и имя новой гостьи говорит о многом. Похоже, в российском шоу-бизнесе появился новый негласный маркер успеха — отдых в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби.

Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи

Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи
Попытки Аллы Пугачевой продать свое знаменитое подмосковное поместье столкнулись с неожиданной и очень серьезной проблемой. Семья Аллы Пугачевой уже несколько месяцев активно пытается избавиться от элитной недвижимости в подмосковном Солнечногорске.

Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год

Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год
В этот зимний день наши предки соблюдали строгие правила, нарушение которых, по старым поверьям, сулило серьезные перемены в жизни и могло полностью перевернуть привычный уклад семьи. В народном календаре 29 января называют днем Петра-полукорма.

Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае

Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае
54-летняя Лера Кудрявцева не перестает удивлять публику своим безупречным внешним видом. Ведущая никогда не скрывала своей любви к вкусной еде. Ее фигура каким-то чудным образом остается в идеальном состоянии. Юрист Катя Гордон рассказала, как Лера поддерживает свою стройность, не отказывая себе в гастрономических удовольствиях.

Выбор читателей

27/01ВтрНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 28/01СрдГалкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 27/01ВтрЗаплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 27/01ВтрИзвестный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 27/01ВтрПродюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 28/01СрдПосле скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов