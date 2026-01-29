ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу

"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой

Знаменитая телеведущая сделала неожиданное признание о самом сокровенном, раскрыв, что была в одном шаге от материнства после болезненного расставания. Ольга Бузова всегда была предельно откровенна со своей аудиторией, но ее недавнее интервью заставило поклонников посмотреть на переживания звезды под совершенно новым углом.